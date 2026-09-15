„Fără urmă”. Noul pariu al celor de la PRO TV a plecat cu stângul în prima seară

Noul serial lansat luni seara de PRO TV, „Fără urmă”, a pierdut bătălia audiențelor cu „Asia Express” de la Antena 1, scrie PaginadeMedia. Mai mult, în mediul urban, datele au stat mai rău.

Antena 1 a depășit clar PRO TV luni seara în prime time, potrivit sursei citate. La nivel naţional, Antena 1 a avut o medie de 938.000 de telespectatori, în timp ce Pro TV a adunat 659.000.

În mediul urban, Antena 1 a fost urmărită de 620.000 de telespectatori, fiind urmată de Kanal D, cu 351.000 de telespectatori, și abia apoi de PRO TV, cu 336.000 de telespectatori.

Mihai Constantin. Foto: PRO TV

Potrivit PRO TV, povestea din „Fără urmă” îl urmărește pe Barbu, „un bărbat ce trăiește o viață liniștită împreună cu familia sa într-un sat retras de munte, departe de zgomotul și haosul orașului. Însă refugiul sigur pe care l-a construit pentru cei dragi este amenințat brusc atunci când un capitol întunecat din trecutul său revine la suprafață. Pe măsură ce secretele ies la lumină, iar vechile trădări trebuie plătite, Barbu este atras într-un vârtej periculos al răzbunării, fiind nevoit să ia decizii dificile pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește.

„Fără Urmă” îmbină acțiunea intensă și suspansul într-o poveste despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate. Distribuția care dă viață acestui serial captivant reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din industria autohtonă.”