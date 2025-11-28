Fasole cu ciolan de 60.000 de euro, la Buftea. Suma, plătită de o instituție în subordinea președintelui CJ Ilfov, liberalul Hubert Thuma

Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, instituție subordonată Consiliului Județean Ilfov condus de Hubert Thuma (PNL), va plăti peste 60.000 de euro pentru 10.000 de porții de mâncare tradițională și pentru închirierea unui cort pentru petrecerea de 1 Decembrie de la Buftea, prin trei contracte directe atribuite aceleiași firme, semnate în circa un sfert de oră, scrie Buletin de București.

Potrivit investigației, meniul pentru Ziua Națională, ciolan și costiță, cârnați de casă cu fasole, varză murată, pâine și ceai, va fi oferit ilfovenilor în Piața Mihai Eminescu din Buftea, pe 1 decembrie.

Pentru eveniment, Centrul Județean pentru Cultură Ilfov a închiriat și un cort de 1.500 de metri pătrați, cu mese, bănci și zece toalete mobile.

Buletin de București notează că instituția a împărțit cheltuiala în trei contracte directe, toate semnate în 20 noiembrie cu aceeași firmă, Nicogri-com 96 SRL, astfel încât valoarea fiecăruia să rămână sub pragul de 270.000 de lei, peste care legea achizițiilor publice impune organizarea unei licitații. Calculul jurnaliștilor arată că totalul depășește acest plafon cu aproximativ 7.000 de euro, dacă ar fi fost contractată suma integrală.

Firma este deținută de familia Grinzeanu și a avut în 2024 o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro, cu un număr mediu de 37 de angajați.

Primăria Buftea a plătit încă 30.000 de euro pentru spectacolul de 1 Decembrie

În paralel, Primăria Buftea, condusă de Gheorghe Pistol (PNL), a atribuit direct un contract de peste 30.000 de euro pentru un „spectacol muzical” organizat lângă cortul cu mâncare, la care vor cânta, printre alții, Fuego și corul Tronos al Patriarhiei.

Banii merg către Studio Artist Management SRL, firmă controlată de Andra Pancu, soția fostului fotbalist Daniel Pancu, care a candidat în 2020 pe listele PSD la Consiliul General al Municipiului București.

Buletin de București a mai scris, cel mai recent, într-o investigație despre cum o firmă cu un singur angajat controlată de aceasta s-a ocupat de partea tehnică a unui eveniment organizat chiar de către Centrul Județean pentru Cultură București.

Evenimentul a fost organizat de instituția din subordinea șefului PNL Ilfov sub pretextul promovării culturii rome, printr-o petrecere cu manele la care capetele de afiș sunt unii dintre cei mai populari cântăreți ai genului: Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești, Adrian Minune și Vali Vijelie.

Mai mult, în trecut BdB a descoperit și cum o firmă cu un singur angajat deținută de ea a primit de la Primăria condusă de Robert Negoiță aproape 4.000 de euro pentru o oră de concert în Parcul IOR.

Managerul Centrului Județean pentru Cultură Ilfov este Alexandrina Niță, pensionară, care conduce instituția din 2018 și încasează, pe lângă pensie, un salariu de peste 2.000 de euro lunar, potrivit sursei citate. În trecut, aceeași instituție a plătit peste 4,4 milioane de lei către postul Metropola TV pentru promovarea patrimoniului și a evenimentelor culturale din Ilfov.