Fata cu rochie de vară din Piața Universității, o imagine „furată” de teama milițienilor care îți confiscau aparatul foto dacă făceai poze prin București

Bucureștiul văzut prin obiectivul fotografului Andrei Bîrsan rămâne un oraș al contrastelor: vechi și nou, elegant și imperfect, agitat și aglomerat, pitoresc și neliniștit, pe alocuri kitschios sau nobil, dar mereu plin de de energie, îndrăzneț și în continuă schimbare.

Un organism viu cu mai multe chipuri, obiceiuri, mentalități, apucături, deseori capricios, melancolic, obraznic, uneori bolnav, alteori hiperactiv. Un oraș iubit sau urât cu aceeași intensă pasiune.

Descoperă, pe B365.ro, memoria unui oraș documentat de decenii de fotograful care, anii prea greii ani ‘80, se prefăcea turist, ca să nu-i mai fie confiscat aparatul foto.