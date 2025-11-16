Fată de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită de un bărbat în liftul unui bloc din București

Fata a fost agresată de un bărbat de 50 de ani, care a blocat liftul între etaje. Incidentul a avut loc într-un bloc din Sectorul 3, anunță Poliția Capitalei.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de Poliția Capitalei, în 14 noiembrie, în jurul orei 20:20, Secția 13 Poliție a fost sesizată prin 112, de către o femeie, că fiica sa în vârstă de 13 ani a fost abordată de un bărbat de aproximativ 50 de ani, la intrarea în liftul imobilului în care locuiește, în Sectorul 3. În timpul deplasării liftului între etaje, fata a fost agresată sexual și tâlhărită.

„Din primele verificări a reieșit că bărbatul ar fi blocat liftul între etaje și, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi obligat minora să îi predea bunurile personale, exercitând totodată asupra acesteia acte de natură sexuală, constând în atingeri neconsensuale în zone intime. Faptele ar fi fost întrerupte în momentul în care liftul s-a deblocat, autorul părăsind zona”, spune Poliția.

Conform sursei citate, bărbatul a fost prins și dus la audieri la Serviciul de Agresiuni Sexuale. Ancheta este coordonată de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, pentru infracțiunile de tâlhărie calificată și tentativă de viol asupra unui minor.