„Fata pentru care tu ai donat a ajuns la Festivalul de Film de la Veneția. Și îți mulțumește”. Regizoarea Alina Șerban, despre puterea omeniei 

Săptămâna aceasta, pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Veneția, s-au aflat 16 copii și tineri actori rezidenți ai două centre de plasament. Ei fac parte din distribuția filmului „Eu contez”, debutul în lungmetraj al regizoarei Alina Şerban, singura cineastă română prezentă în festival. Cum au ajuns cu toții aici, în ediția de vineri, 11 septembrie, a newsletter-ului „Partea Bună”.

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„Să intru cu muzica live a Mahal Rai Banda pe covorul roșu, alături de copii și de mulți oameni din echipă, a fost de vis. Și câțiva dintre cei prezenți mi-au zis că n-au văzut în viața lor un red carpet mai cool”, îmi povestește prin telefon, de la Veneția, regizoarea.

Filmul „Eu contez”, care a primit aplauze și cronici pozitive la Veneția, spune povestea Rebecăi, o adolescentă romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Așteaptă eliberarea tatălui ei din închisoare și speră că întoarcerea lui îi va oferi familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. În pragul maturității, Rebeca se confruntă cu dorința de a fi salvată din lumea în care a crescut și, în același timp, cu teama de a o părăsi.

Pelicula este unul dintre cele opt titluri selectate în Venezia Spotlight, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția și urmează să aibă premiera în România în februarie 2027.

M-am uitat peste CV-ul Alinei Șerban: UNATC – București, New York University – Tisch, Royal Academy of Dramatic Art, Londra. Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. Dar cum a ajuns aici este o poveste cu valoare de lecție de viață pentru o întreagă societate.

Când s-a pus problema că ar putea pleca la studii la Londra nu avea nicio liră. Ieșise din sistemul de protecție socială, unde stătuse de la 17 la 21 de ani, iar mai înainte stătuse într-o casă din chirpici.

A existat însă ceva care a făcut ca eforturile ei să nu se piardă și să-și poată cultiva talentul. „Sunt oameni care au donat pentru mine, prietenii lor au donat pentru mine, iar azi vreau să le spun: „Vezi? Fata pentru a cărei educație ai donat a ajuns la festivalul de Film de la Veneția. Și îți mulțumește”, povestește.

În interviul pentru newsletterul „Partea Bună”, Alina Șeban descrie un circuit al omeniei din care ea însăși face parte și despre lucrul la care trebuie să fim atenți atunci când încercăm să facem un bine.