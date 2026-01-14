FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale

Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea „asupra activității jurnalistice legitime”.

Agenții FBI au percheziționat miercuri locuința unei jurnaliste de la Washington Post, ca parte a unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale, a relatat miercuri New York Times, citând persoane familiarizate cu acest caz.

Jurnalista, Hannah Natanson, a scris în mod constant în ultimul an despre campania de restructurări demarată de administrația Trump, care a concediat sute de mii de angajați federali.

Natanson a scris în decembrie un articol despre experiența sa personală în acoperirea subiectului, în care a descris fluxul neîncetat al apelurilor și mesajelor pe care le-a primit de la foști și actuali angajați federali frustrați de schimbări.

Natanson nu a putut fi contactată imediat pentru a comenta. Washington Post analizează și monitorizează situația, a declarat un purtător de cuvânt.

„Anchetatorii i-au spus jurnalistei că ea nu este obiectul anchetei. Mandatul menționa că forțele de ordine anchetau un administrator de sistem din Maryland, acuzat că a luat acasă rapoarte secrete de informații”, a declarat Washington Post pe X.

Este extrem de rar, chiar și în anchetele privind divulgarea de informații clasificate, ca agenții federali să percheziționeze domiciliul unui reporter, scrie New York Times.

Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a spus că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea „asupra activității jurnalistice legitime”.

„Există limite importante ale autorității guvernului de a efectua percheziții care implică activități protejate de Primul Amendament”, a spus Jaffer.

Anul trecut, administrația Trump a pus capăt unei politici din perioada Biden care limita drastic autoritatea oficialilor de a percheziționa sau de a solicita datele unui reporter în cadrul anchetelor privind scurgerile de informații.

Această schimbare sugerează că Departamentul de Justiție va urmări din nou datele jurnaliștilor în efortul de a identifica și de a urmări penal persoanele care divulgă informații privind securitatea națională.

Într-o notă în care anunța această măsură, procuroarea generală Pam Bondi a scris că schimbarea era necesară pentru a proteja „informațiile clasificate, privilegiate și alte informații sensibile”.

Departamentul de Justiție, a scris Bondi, „nu va tolera divulgări neautorizate care subminează politicile președintelui Trump, victimizează agențiile guvernamentale și cauzează prejudicii poporului american”.