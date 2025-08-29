FCSB a stabilit prețul pachetulului de 4 bilete la meciurile din Europa League. Cu echipe se întâlnește

La fel ca în sezonul precedent, FCSB va pune în vânzare pachete de bilete pentru meciurile pe care le va disputa pe teren propriu în faza principală din Europa League. Mihai Stoica a explicat de ce a fost luată această decizie și a dezvăluit și prețurile.

În sezonul 2025/26 al Europa League, FCSB se va duela pe Arena Națională cu Bologna, Young Boys Berna, Fenerbahce și Feyenoord.

Mihai Stoica, despre pachetele de bilete: „Cel mai ieftin va fi 160 de lei”. Cât vor costa cele mai bune locuri

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că au fost stabilite deja prețurile pachetelor:

160 de lei la peluze

500 de lei la tribuna 2, inelul 1

Mihai Stoica a explicat de ce a luat clubul decizia de a vinde pachete de bilete.

