„Febra eclipsei” a cuprins cele două țări europene în care va fi totalitate

Milioane de oameni din Spania și Islanda, țări în care eclipsa de Soare de miercuri va fi una totală, s-au pregătit cu ochelarii de protecție și au călătorit către zonele în care rarul eveniment astronomic va putea fi observat în întregime seara, relatează Reuters.

Fascinația oamenilor pentru eclipse este bine documentată. De-a lungul istoriei, întunecarea bruscă a cerului a fost adesea interpretată drept un semn rău, o confruntare cosmică sau un semn al puterii divine.

În zilele noastre, pasionații de astronomie caută să trăiască aceeași senzație stranie atunci când ziua se transformă pentru scurt timp în amurg, iar unele animale amuțesc în timp ce Luna trece direct între Pământ și Soare.

„Sper ca în această seară să asistăm la apariția unei generații minunate de astrofizicieni”, a declarat pentru Reuters Juan Cruz, secretarul de stat pentru știință al Spaniei. „Este un moment cu totul special”, a subliniat el.

Spania vede în eclipsa de miercuri o oportunitate turistică

Cruz a precizat că autoritățile spaniole se așteptau la până la 6 milioane de vizitatori în zonele predominant rurale aflate pe traseul eclipsei din nordul Spaniei și din Insulele Baleare. În Spania, eclipsa va fi urmată rapid de apusul Soarelui, ceea ce face evenimentul cu atât mai atrăgător.

Întrucât eclipsa din acest an coincide cu una dintre perioadele cu cel mai ridicat risc de incendii de vegetație, Spania a mobilizat o amplă operațiune a poliției și a lansat o campanie de siguranță publică.

Datele NASA arată că eclipsa de Soare totală se va vedea în orașe precum Valencia, Leon, Zaragoza, La Coruna și Palma de Mallorca. În alte câteva mari orașe europene, Soarele va fi acoperit în proporție semnificativă.

Guvernul consideră de asemenea că aceasta este o ocazie de a promova regiuni vizitate rar și de a contribui la soluționarea problemelor legate de supraturismul de pe coastă, prin redistribuirea mulțimilor către zone mai puțin aglomerate, departe de stațiunile de plajă deja suprasolicitate.

Peninsula Iberică a mai fost martora unei eclipse totale de Soare în 1912. Următoarea va avea loc pe 2 august 2027, iar în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, completând ceea ce este numit „Trioul eclipselor iberice”.

Harta eclipsei din 12 august în Spania, FOTO: Agenția Spațială Europeană (ESA)

„Febra” eclipsei în Islanda

În capitala islandeză Reykjavik ochelarii pentru eclipsă s-au epuizat de zile întregi, în timp ce țara nordică cu aproximativ 400.000 de locuitori se așteaptă să primească până la 80.000 de vizitatori.

O fâșie îngustă în care eclipsa va fi totală va ajunge pe coasta cea mai vestică a Islandei în jurul orei 17:44 (17:44 GMT), înainte ca umbra Lunii să se deplaseze rapid spre est.

Faza de totalitate va dura până la 2 minute și 13 secunde în extremitatea vestică a țării, deși majoritatea orașelor vor experimenta perioade mai scurte de întuneric. Autoritățile au avertizat cu privire la traficul intens și i-au îndemnat pe cei care vor să privească eclipsa să sosească din timp.

Cântăreața Björk urma să susțină un set de DJ la un eveniment dedicat eclipsei, în sudul orașului Reykjavik.

Agenția spațială americană NASA intenționează să piloteze din Islanda un avion WB-57 de mare altitudine, pentru a urmări umbra Lunii, iar echipe finanțate de NASA vor lansa baloane pentru a studia modul în care întunericul și răcirea bruscă afectează atmosfera inferioară.

„Doamne, este atât de tare”, a declarat reporterilor Krista Kern, o vizitatoare din Carolina de Nord, care și-a descris așteptările legate de momentul totalității drept „o senzație resimțită în tot corpul”.

Eclipsă parțială vizibilă în Islanda în aprilie 2024, FOTO: Marco di Marco / AP / Profimedia

Urmărind umbra Lunii

Pe lângă observatorii obișnuiți, evenimentul atrage și „vânătorii de eclipse” – pasionați care traversează globul pentru a se afla pe traseul totalității ori de câte ori are loc o eclipsă.

Gordon Telepun, un chirurg plastician american pensionat și astronom amator care a fotografiat șase eclipse totale, a spus că o va urmări pe cea de astăzi de pe insula Mallorca, deoarece Spania îndeplinește toate criteriile importante pentru vânătorii de eclipse.

„Are șanse destul de bune de vreme favorabilă în august, o durată decentă a totalității, de peste un minut și jumătate, și este ușor accesibilă din punct de vedere al călătoriei”, afirmă el.