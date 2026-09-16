Fed majorează dobânda cheie pentru prima dată din 2023. Banca centrală americană semnalează că va mai urma o creştere în acest an

Rezerva Federală (Fed), banca centrală a Statelor Unite, a majorat miercuri dobânda de referinţă cu 0,25 puncte procentuale, la intervalul 3,75%-4%, prima creştere din ultimii peste trei ani, şi a semnalat posibilitatea unei noi majorări până la sfârşitul acestui an, în încercarea de a combate inflaţia alimentată de scumpirea petrolului şi de alţi factori, potrivit postului CNBC, citat de News.ro.

Comitetul Federal pentru Piaţa Deschisă (FOMC) a aprobat decizia în unanimitate, cu 12 voturi la zero, după ce la reuniunea din iulie trei membri susţinuseră deja o majorare cu 25 de puncte de bază.

„Inflaţia rămâne ridicată. Acţiunea de politică monetară de astăzi va sprijini revenirea mai rapidă la obiectivul de 2% al Comitetului. Comitetul va asigura stabilitatea preţurilor”, a transmis Fed.

Preşedintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că inflaţia a fost „prea ridicată, pentru prea mult timp” şi că banca centrală trebuie să fie convinsă că aceasta se îndreaptă suficient de rapid către ţinta de 2%.

El a precizat că economia şi piaţa muncii rămân solide, însă inflaţia persistentă şi tensiunile din Orientul Mijlociu au contribuit la decizia unanimă.

16 dintre 18 oficiali văd posibilă încă o majorare

Noile proiecţii publicate de Fed arată că 16 dintre cei 18 participanţi se aşteaptă la încă o creştere a dobânzii în acest an, iar patru dintre aceştia consideră posibile chiar două majorări suplimentare. Doi oficiali estimează că Fed se va opri după creşterea aprobată miercuri. Warsh nu a prezentat propria estimare în graficul proiecţiilor individuale.

Pentru anii următori nu sunt prevăzute noi majorări: proiecţiile indică o reducere a dobânzii în 2028 şi cel puţin una în 2029. Pentru 2027 opiniile sunt însă împărţite: opt oficiali anticipează încă o creştere, şase menţinerea dobânzii şi patru reduceri.

Fed şi-a revizuit totodată în creştere estimările privind inflaţia din acest an. Indicele general al cheltuielilor de consum personal (PCE) este estimat la 3,7%, iar inflaţia de bază la 3,4%, ambele cu 0,1 puncte procentuale peste prognozele din iunie. Banca centrală nu se aşteaptă ca inflaţia să revină la ţinta de 2% înainte de 2029.

Scumpirea energiei creşte presiunile asupra Fed

Decizia vine după ce Fed menţinuse dobânzile neschimbate pe tot parcursul acestui an. În mod obişnuit, banca centrală americană tinde să privească dincolo de creşterile temporare ale preţurilor energiei, însă oficialii sunt tot mai preocupaţi că scumpirile provocate de războiul cu Iranul şi efectele tarifelor vamale ar putea persista şi s-ar putea transmite în restul economiei.

Fed şi-a redus în acelaşi timp prognoza privind rata şomajului la 4,1%, cu 0,2 puncte procentuale sub estimarea din iunie, ceea ce indică o piaţă a muncii mai solidă decât anticipase anterior.

Pieţele estimau înaintea reuniunii o probabilitate de peste 90% pentru o majorare cu 25 de puncte de bază. După anunţ, indicele bursier S&P 500 a crescut, iar randamentele obligaţiunilor Trezoreriei au scăzut.

Costurile împrumuturilor rămân însă ridicate. Dobânda medie pentru un credit ipotecar cu rată fixă pe 30 de ani ajunsese la 7,19%, cu aproximativ 38 de puncte de bază peste nivelul înregistrat înaintea discursului lui Warsh de la Jackson Hole din 28 august şi cu peste un punct procentual mai mare decât în urmă cu un an.