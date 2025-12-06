Felul în care ne alegem liderii cu „Prețul libertății”

Modul în care ne alegem liderii în contexte politice reflectă, în mod subtil, dar profund, starea colectivă a societății. Alegerea unor lideri totalitari sau autoritari nu este niciodată doar o eroare individuală, nici un accident istoric, ci adesea rezultatul unor trăsături psihosociale împărtășite, al unor frici comune și al unor nevoi emoționale neadresate.

Într-o societate care nu se îngrijește de sănătatea mintală a oamenilor, mecanismele prin care se formează preferințele politice se deformează, iar vulnerabilitățile personale devin vulnerabilități politice.

Când oamenii trăiesc stăpâniți de anxietate cronică, insecuritate, lipsă de încredere în ei înșiși sau în ceilalți, înclinația spre lideri percepuți ca fiind „puternici”, „de neclintit” sau „salvatori” crește. Autoritarismul promite ordine acolo unde individul simte haos, simplitate acolo unde realitatea este complexă și siguranță acolo unde viața cotidiană pare impredictibilă. În lipsa unei culturi a sănătății psihice, oamenii ajung să caute în figura conducătorului ceea ce nu găsesc în propria viață: stabilitate emoțională, încredere, direcție, sens.

Această temă este abordată și de psihoterapeuta Cătălina Dumitrescu în cea mai recentă carte a sa, „Prețul libertății. Cum sănătatea mintală devine călcâiul lui Ahile în democrație”, publicată la editura ZYX Books. De curând, a avut loc evenimentul de lansare în prezența autoarei, iar la discuție au participat psihiatrul Vlad Stroescu, psihoterapeutul și psihiatrul Eugen Hriscu și directoarea editurii și editoarea Alexandra Rusu.

Subiectul e cu atât mai relevant în contextul viitoarelor alegeri, iar azi, mai mult ca oricând, informarea a devenit, poate, cel mai prețios atu în luarea deciziilor cu privire la direcția în care ne îndreptăm atât noi, cetățenii, cât și societatea din care facem parte.

În această carte curajoasă, Cătălina Dumitrescu descrie un context dur pentru ceea ce credem îndeobște despre sănătatea mintală, la nivel individual și social. Într-o lume în care politicul și psihicul sunt profund interconectate, sănătatea mintală a populației devine nu doar un indicator social, ci și un factor determinant al viitorului democratic. Dacă vrem lideri mai buni, trebuie să avem grijă în primul rând de oameni.

„Neglijarea sănătății mintale nu este doar o problemă de sănătatea publică, ci o problemă de securitate națională. Exemplele recente arată cum electoratul afectat de anxietate, frustrare economică și polarizare ajunge să voteze lideri cu vulnerabilități psihologice majore sau chiar cu trăsături psihopatologice. Rezultatul este observabil în deciziile instabile, în riscul de escaladare a conflictelor și în punerea în pericol a coeziunii sociale. Factorii agravanți sunt reziduurile pandemiei: izolarea prelungită, pierderile de vieți și de venituri, instabilitatea economică dată de incertitudine și de stresul cronic asupra familiilor, polarizarea politică și socială prin comunicare ostilă, pierderea empatiei și supraîncărcarea informațională”, scrie Cătălina Dumitrescu.

FOTO: Cătălina Dumitrescu

„Societatea mintală a individului nu este o problemă privată, ci fundamentul pe care se construiesc sau se prăbușesc democrația și libertatea colectivă. Lipsa acestei sănătăți […] e terenul fertil pe care astăzi prosperă manipularea, populismul, extremismul, e rana care erodează libertatea și compromite viitorul”, declară Vlad Stroescu, medic psihiatru.

Sistemele politice autoritare exploatează traumele colective, nevoile neîmplinite, lipsa educației emoționale și presiunea socială. Un individ obișnuit să nu-și înțeleagă emoțiile va fi mai ușor de manipulat prin frică. Un individ obișnuit să nu-și exprime nevoile va accepta mai ușor ca altcineva să decidă în locul lui. Astfel, autoritarismul nu apare doar prin ambiția unui lider, ci și prin disponibilitatea populației de a delega puterea în schimbul alinării temporare a anxietăților.

De ce este cartea „Prețul libertății” valoroasă?

„Vorbim de un asalt al minții umane prin tehnici de manipulare, prin social media sau prin inteligența artificială, iar oricine este interesat de toate aceste lucruri găsește în cartea Cătălinei Dumitrescu un punct de plecare pentru a se informa ce se întâmplă în psihologie, în neuroștiințe. Volumul ei poate să fie un punct de plecare pentru a căuta mai în adâncime în teoriile care încearcă să înțeleagă mintea umană și comportamentele umane, și de ce suntem așa cum suntem”, spune Eugen Hriscu, psihiatru și psihoterapeut.

Alegerea liderilor devine, astfel, o oglindă psihologică. O comunitate matură emoțional, educată și susținută în sănătatea ei mintală va favoriza lideri cooperanți, lucizi, transparenți. O comunitate nesusținută, obosită, divizată sau traumatizată va gravita adesea spre figuri care promit ordine rapidă, chiar cu prețul libertății. În acest context, lectura și informarea devin acte de igienă civică într-un context politic fragil, pentru că ne oferă o distanță critică față de emoțiile colective, ne ajută să înțelegem mecanismele puterii și să recunoaștem formele de manipulare.

FOTO: Cătălina Dumitrescu și Eugen Hriscu

„Lectura nu este un simplu act de informare, ci un proces de antrenare a flexibilității cognitive, care ne învață să tolerăm ambiguitatea, să reconstruim sensuri și să nu acceptăm prima explicație care ni se oferă. Suntem bombardați de informații fragmentate, scoase din context, pseudoștiințifice și de algoritmi care ne confirmă prejudecățile, iar cititul a devenit un act de rezistență mentală”, scrie Cătălina Dumitrescu.

Dacă vrei să te cunoști mai bine pe tine, în primul rând ca individ al acestei societăți, citește „Prețul libertății” de Cătălina Dumitrescu. Alegerile informate sunt salvatoare. Lectură plăcută!