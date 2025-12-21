Femei din România în Dosarele Epstein. Un document indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași

Departamentul de Justiție al SUA a început să publice mii de documente legate de fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România, potrivit G4media.

Potrivit unuia dintre documente, un raport al grupului de conformitate AML (Anti-Money Laundering) al băncii JPMorgan făcut în jurul datei condamnării lui Epstein în 2008 arăta că aproape două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est.

Printre țările menționate ca principale surse de trafic de femei se află Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.

Documentele susțin că JP Morgan știa și avea dovezi că Epstein a făcut plăți în valoare de peste 1,2 milioane de dolari către femei, multe dintre ele cu nume de familie din Europa de Est, din conturile lui Epstein între 2003 și 2008.

JPMorgan e acuzată că a continuat însă să gestioneze astfel de plăți timp de ani de zile, chiar și după ce Epstein a părăsit banca, suma totală ajungând la aproape 3 milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, o româncă apare într-un dosar care vizează Fundația C.O.U.Q, Inc., o organizație non-profit scutită de impozite, al cărei președinte era Jeffrey Epstein, potrivit declarației fiscale din 2012 a fundației.

„În acea declarație, am găsit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari inclusiv 137 de plăți către femei care au primit bani din alte conturi ale lui Epstein”, se menționează într-un alt document analizat de anchetatori.

Unul dintre documente indică un transfer de peste 30.000 de euro către un cont deschis la Banca Transilvania, în Iași, al unei românce. Numele ei a fost anonimizat de către justiția americană.

„Se presupune că „retragerile mari de numerar din cont (au fost) pentru cheltuieli de combustibil în timpul călătoriilor în străinătate. Cu toate acestea, nu existau chitanțe sau alte documente care să susțină aceste pretinse cheltuieli de combustibil”, se precizează în document.

Dosarele Epstein

Departamentul de Justiție al SUA a început să publice vineri seară sute de mii de dosare privind cazul lui Jeffrey Epstein, în conformitate cu legea adoptată de Congres în urmă cu câteva săptămâni și semnată de Trump.

Documentele, sever cenzurate, par să fie legate de trei anchete împotriva lui Epstein (în 2005, 2008 și 2019) și includ un număr mare de fotografii. Materialele includ transcrieri ale interviurilor cu martori şi anchetatori, deşi par să ofere puţine informaţii revelatoare despre anchete.