Sari direct la conținut
Actualitate

Femei înjunghiate la metrou în Paris, în trei stații diferite

HotNews.ro
Femei înjunghiate la metrou în Paris, în trei stații diferite
Imagine ilustrativă cu o polițistă franceză în Paris, în 10 noiembrie 2025. Credit: Adnan Farzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un bărbat înarmat cu un cuțit le-a înjunghiat pe trei femei la metroul din capitala Franței, vineri, potrivit AFP și Le Figaro. Suspectul a fost reținut la câteva ore după.

Atacurile au avut loc în stațiile de metrou République, Arts et Métiers și Opéra, între orele 16:15 și 16:45 (17:15 – 17:45, ora României).

Presupusul atacator fugise de la locul incidentelor, dar a fost reținut între timp, în locuința sa din Sarcelles.

Victimele au răni superficiale, iar viețile lor nu sunt în pericol.

Suspectul, descris ca fiind „slab, de origine africană și purtând o haină kaki”, a atacat-o mai întâi pe o femeie cu cuțitul în stația République, iar apoi și-a continuat atacurile în stațiile Arts et Métiers și apoi Opéra. A fost prins de autorități după câteva ore.

Individul, născut în 2000, era cunoscut de poliție pentru diverse infracțiuni, a precizat Parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Autoritățile nu iau în calcul în acest moment ipoteza unui atac terorist.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro