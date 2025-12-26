Femei înjunghiate la metrou în Paris, în trei stații diferite

Un bărbat înarmat cu un cuțit le-a înjunghiat pe trei femei la metroul din capitala Franței, vineri, potrivit AFP și Le Figaro. Suspectul a fost reținut la câteva ore după.

Atacurile au avut loc în stațiile de metrou République, Arts et Métiers și Opéra, între orele 16:15 și 16:45 (17:15 – 17:45, ora României).

Presupusul atacator fugise de la locul incidentelor, dar a fost reținut între timp, în locuința sa din Sarcelles.

Victimele au răni superficiale, iar viețile lor nu sunt în pericol.

Suspectul, descris ca fiind „slab, de origine africană și purtând o haină kaki”, a atacat-o mai întâi pe o femeie cu cuțitul în stația République, iar apoi și-a continuat atacurile în stațiile Arts et Métiers și apoi Opéra. A fost prins de autorități după câteva ore.

Individul, născut în 2000, era cunoscut de poliție pentru diverse infracțiuni, a precizat Parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Autoritățile nu iau în calcul în acest moment ipoteza unui atac terorist.