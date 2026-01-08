Femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis, descrisă drept „teroristă” de guvernul Trump, era o poetă premiată, mamă a trei copii, „o persoană minunată”

Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, a murit miercuri la volanul mașinii sale, după ce a fost împușcată repetat de un agent al serviciului de imigrări, scriu Washington Post, Associated Press și Reuters.

Mii de oameni din Minneapolis au manifestat miercuri după moartea lui Renee Nicole Good, femeia ucisă de un ofițer al serviciului de imigrări (ICE) în oraș cu câteva ore mai devreme, un incident care a șocat opinia publică din SUA și a ridicat substanțial temperatura dezbaterii pe tema politicilor administrației Trump.

Good, cetățeană americană, în vârstă de 37 de ani, era o poetă premiată, mamă a trei copii și iubitoare de filme, potrivit informațiilor disponibile online. A studiat scrierea creativă la Universitatea Old Dominion din Norfolk și a câștigat în 2020 premiul Academiei Americane de Poezie pentru studenți.

„A avut o viață bună, dar grea”, a declarat tatăl ei, Tim Ganger, pentru Washington Post miercuri seara. „Era o persoană minunată”, a spus acesta.

Good are o fiică de 15 ani și doi fii, în vârstă de 12 și 6 ani, a declarat fostul ei soț.

Era cetățeană americană, potrivit unei declarații a senatoarei democrate Tina Smith, dar autoritățile federale nu au identificat-o după nume și nu i-au confirmat cetățenia.

Smith a condamnat miercuri incidentul și a cerut ICE să „părăsească Minnesota” imediat.

„Poetă și scriitoare, soție și mamă și chitaristă”

Good a absolvit Old Dominion cu o diplomă în limba engleză în decembrie 2020, a declarat președintele universității, Brian O. Hemphill.

„Acesta este încă un exemplu clar că frica și violența au devenit, din păcate, ceva obișnuit în țara noastră”, a spus el. „Fie ca viața lui Renee să fie o amintire a ceea ce ne unește: libertatea, iubirea și pacea”, a adăugat acesta.

Pe un cont de Instagram, Good s-a descris ca fiind „poetă și scriitoare, soție și mamă și chitaristă de doi bani din Colorado” care „trăiește experiența orașului Minneapolis”.

Politico scrie că ea se mutase de curând în oraș.

Biografia publicată în momentul decernării premiului pentru poezie o caracterizează în mod similar ca fiind o scriitoare pasionată și o mamă devotată.

„Când nu scrie, nu citește sau nu vorbește despre scris, organizează maratoane de filme și creează artă împreună cu fiica și cei doi fii ai săi”, se arată în biografie.

Incidentul fatal

Good locuia în Minneapolis în momentul morții, a relatat Minnesota Star Tribune, citând-o pe mama ei, Donna Ganger.

Fostul ei soț, care a cerut să nu fie numit, a declarat că Macklin Good tocmai își lăsase fiul de 6 ani la școală miercuri și se îndrepta spre casă împreună cu actualul ei partener când au întâlnit un grup de agenți ICE pe o stradă înzăpezită din Minneapolis, scrie Politico, care citează Associated Press.

Imaginile cu incidentul ridică îndoieli cu privire la versiunea guvernului, au scris mai multe publicații americane.

Un clip distribuit pe scară largă arăta un SUV Honda care bloca parțial drumul. La începutul clipului, Good avansează încet înainte de a opri pentru a lăsa o altă mașină să treacă.

Cu geamul coborât, ea pare apoi să facă semn unui camionete care se apropie să treacă. În schimb, camioneta oprește, iar doi ofițeri ICE ies și se apropie de mașină pe jos.

🚨 Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

În timp ce unul dintre polițiști îi ordonă șoferiței să coboare din SUV și apucă mânerul ușii, vehiculul dă puțin înapoi, iar un al treilea agent se deplasează în fața mașinii din partea pasagerului.

Șoferul avansează apoi, virând spre dreapta, în ceea ce pare a fi o încercare de a se îndepărta de polițiști. Agentul din fața mașinii scoate arma, face un pas înapoi și trage în momentul în care bara din față stângă a mașinii în mișcare se apropie de picioarele sale.

El trage trei focuri, dintre care cel puțin unul după ce bara de protecție din față a mașinii a trecut pe lângă el. Din videoclip nu reiese clar dacă mașina l-a lovit pe ofițer, care a rămas în picioare pe tot parcursul incidentului.

După focuri, mașina accelerează și se lovește de mașini parcate și de un stâlp.

Administrația Trump vede o teroristă, democrații spun altceva

Moartea lui Good a declanșat reacții rapide din partea autorităților și a societății.

Președintele Donald Trump a declarat că Good a fost ucisă de un ofițer ICE în Minneapolis pentru că „a lovit violent, intenționat și cu sălbăticie” agentul, care, potrivit lui, pare să fi tras asupra ei în legitimă apărare.

Secretara pentru Securitate Internă, Kristi L. Noem, a făcut o afirmație similară, spunând că incidentul putea fi prevenit și, fără a furniza dovezi, caracterizându-l drept „un act de terorism intern”.

Washington Post scrie însă că imaginile video ale uciderii nu susțin varianta administrației Trump, sugerând mai degrabă că agentul nu era în pericol să fie călcat de vehicul.

Senatoarea Smith a cerut „o anchetă completă și imparțială”.

„Este dezgustător când președintele Trump și secretara Noem ne manipulează în mod imprudent cu o poveste conform căreia această femeie era periculoasă și o teroristă internă, aparent scuzând această violență fără nicio anchetă”, a scris ea pe rețelele sociale.

Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a dat de asemenea vina pe administrația Trump pentru incident, reflectând frustrarea localnicilor față de intensificarea eforturilor federale de aplicare a legilor privind imigrația care vizează Minneapolis.

„De săptămâni întregi avertizăm că operațiunile periculoase ale administrației Trump reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, că cineva va fi rănit”, a declarat el într-o conferință de presă miercuri după-amiază.

Un tipar al violențelor

Nu este primul incident armat în care au fost implicați agenții ICE de când aceștia au început să acționeze în marile orașe ale Americii anul trecut.

The Trace, un canal de știri care acoperă violența cu arme de foc, a numărat cel puțin 14 incidente armate în care au fost implicați agenți de imigrare de când președintele Donald Trump a preluat funcția.

Cu toate acestea, incidentul din Minneapolis a devenit rapid unul dintre cele mai mediatizate cazuri de acest gen.

Oficialii federali și locali vor investiga incidentul pentru a stabili dacă ofițerul s-a temut pentru viața sa, așa cum afirmă Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), și dacă utilizarea forței a fost justificată.

Motivele care i-au determinat pe agenți să se apropie de vehiculul lui Good și motivele pentru care aceasta a demarat sunt încă necunoscute.

Însă uciderea, scrie The Economist, se înscrie într-un tipar de violență tragică și aparent inevitabilă, generată de tensiunile dintre protestatari și ofițerii de imigrare, pe fondul afirmațiilor unor personalități politice precum Stephen Miller, potrivit cărora agenții ICE beneficiază de „imunitate” în timpul îndeplinirii atribuțiilor lor.

Incidentele de acest gen au început vara trecută, când echipe de agenți de imigrare au fost trimise în marile orașe, precum Los Angeles și Chicago.

Ofițerii ICE, obișnuiți să efectueze raiduri de imigrare țintite, și agenții de patrulare a frontierei, antrenați în agresiune la frontiera sudică, au început brusc să urmărească migranții pe străzile orașelor și să se confrunte cu protestatarii nemulțumiți de campania de expulzare în masă demarată de Trump.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat și el pe X că este o „tragedie”, dar victima „și-a făcut-o cu mâna ei”. Într-o altă postare, el a adăugat că „vreau ca fiecare ofițer ICE să știe că președintele și vicepreședintele lor și întreaga administrație îi sprijină”.