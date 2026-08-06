Femeie din București, înșelată cu peste 50.000 de lei după ce a crezut că vorbește cu BNR și Poliția Română. Cine erau, de fapt, escrocii

Doi bărbați au fost arestați după ce au înșelat o femeie de 75 de ani cu o sumă importantă de bani, anunță Poliția Capitalei. Cei doi, care s-au dat polițist și angajat al unei bănci, au căutat-o la telefon pe vârstnică. Cum au convins-o să le dea banii.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați pe 4 august de către o femeie, în vârstă de 75 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

„Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, în ziua de 3 august a.c., femeia ar fi fost contactată telefonic de două persoane care și-ar fi atribuit, în mod mincinos, calitățile de polițist și reprezentant al unei instituții bancare. Aceștia i-ar fi comunicat că, pe numele său, ar fi fost formulată o cerere de credit și că, în consecință, conturile bancare i-ar fi fost compromise”, a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Femeia a fost căutată de doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 24, respectiv 29 de ani, care au pretins că sunt din cadrul Poliției Române, respectiv Banca Națională a României.

Aceștia au determinat-o să scoată din contul bancar 50.000 de lei, pe care ulterior i-a predat într-un plic unui alt barbat, care s-a prezentat la adresa de domiciliu a femeii, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Cum au fost prinși de poliție

A doua zi, femeia a fost apelată din nou de cei doi, care i-au cerut să repete operațiunea, motivând că este necesară securizarea întregii sume de bani pe care o avea în conturile bancare.

„În acest context, persoana vătămată s-a deplasat din nou la unitatea bancară pentru a retrage o nouă sumă de bani, aflându-se în permanență în convorbire telefonică cu respectivele persoane”, potrivit polițiștilor.

După ce femeia a îndeplinit cerințele autorilor, aflați în tot acest timp în convorbire cu aceasta, a fost interpelată de un bărbat, de 24 de ani, care i-a spus că este curier BNR și că a venit să ridice banii. Când femeia i-a dat plicul cu bani, el a încercat să fugă, dar a prins și imobilizat de polițiști.

„La data de 4 august 2026, a fost prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 24 de ani, imediat după ce ar fi primit de la persoana vătămată o altă sumă de bani, acesta prezentându-se drept curier al unei instituții bancare. Totodată, a fost depistat și un al doilea bărbat, în vârstă de 29 de ani, despre care există indicii că ar fi asigurat supravegherea zonei”, potrivit comunicatului poliției.

Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de înșelăciune.