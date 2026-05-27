Incident bizar: Un câine a împușcat o femeie, în fața unui magazin din SUA

Poliția a intervenit în urma unor sesizări privind focuri de armă într-un magazin din orașul Scottsbluff, din SUA, și a descoperit că vinovatul era un câine.

Intervenția poliției în urma sesizărilor privind o împușcătură cu o armă automată la un magazin pare a fi începutul a nenumărate filme polițiste americane, dar când polițiștii din statul Nebraska au răspuns recent la un astfel de apel, au descoperit un vinovat neobișnuit: un câine, scrie The Guardian.

Postul local de televiziune KNOP News 2 a relatat că poliția din orașul Scottsbluff, din comitatul Scotts Bluff, a fost chemată recent la un magazin local, în urma unor sesizări privind o explozie provocată de o pușcă de vânătoare.

La sosire, ei au găsit o camionetă cu una dintre uși avariată de explozie și o femeie care fusese lovită în braț de un glonț de pușcă.

Cu toate acestea, ancheta a arătat că în spatele împușcăturii se afla un câine, când s-a descoperit că explozia s-a produs în momentul în care vehiculul a oprit în fața magazinului, în timp ce un câine se plimba de pe o parte a banchetei din spate pe cealaltă.

Cumva, câinele a declanșat trăgaciul puștii – care avea un cartuș încărcat –, provocând avarierea vehiculului și rănirea unei trecătoare.

Victima a fost transportată la spital, deși nu a suferit răni grave.

În Nebraska este ilegal să conduci cu o pușcă încărcată în vehicul.