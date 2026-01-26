Femeie ucisă de iubitul său în județul Iași. Bărbatul a avut ordin de interdicție, dar a fost anulat de instanță

O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus la audieri. Totodată, anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie, informează News.ro.

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat şi-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Ca urmare, o echipă din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iaşi, împreună cu un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, s-au deplasat acolo pentru cercetări.

„La scurt timp, în urma activităţilor derulate, bărbatul bănuit de săvârşirea faptei, de 45 de ani, a fost depistat de poliţişti şi condus la audieri. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data 07.08.2025, instanţa de judecată a emis ordin de protecţie în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanţa a dispus revocarea ordinului de protecţie. De asemenea, la nivelul secţiei, s-a întocmit mapa de stare conflictuală, iar, de la data revocării ordinului de protecţie, nu au mai fost sesizări, între cei doi concubini”, a arătat sursa citată.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi luarea măsurilor legale.