Fenomenul „Baby Shark” continuă: Copilul din cel mai vizionat clip din istoria YouTube își face debutul în K-pop

După ce a făcut istorie pe YouTube în pijama cu rechini, copilul care a captivat publicul din întreaga lume revine pe scenă la vârsta adolescenței, potrivit BBC și CNA Lifestyle.

La doar șapte ani, Park Geon-roung a jucat în videoclipul „Baby Shark”. Videoclipul a devenit cel mai vizionat clip de pe YouTube din toate timpurile, cu 17 miliarde de vizionări – și numărul continuă să crească.

La zece ani după ce a făcut întreaga lume să cânte „Baby Shark, doo-doo-doo-doo-doo-doo”, protagonistul se pregătește să-și facă debutul în K-pop sub numele de scenă „Baby Shark Boy”.

Proiectul este susținut direct de Pinkfong, compania sud-coreeană de educație și divertisment pentru copii care a creat clipul original în 2016.

Noul single, intitulat „Wave”, va fi lansat oficial pe 20 august, în colaborare cu Joohoney din trupa de K-pop Monsta X. Pe 10 august a fost încărcat deja un teaser care prezintă un fragment din piesa originală „Baby Shark”, urmat de Park dansând și cântând.

Într-o declarație acordată publicației sud-coreene The Korea Herald, un reprezentant al Pinkfong a afirmat că acest proiect îi permite lui Park „își spună propria poveste”. Totodată, compania va lansa și un documentar despre culisele realizării debutului.