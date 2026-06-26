Fenomenul Lamine Yamal: puștiul de 18 ani care a cucerit Mondialul și topurile fanilor români

În timp ce favoritele se chinuie, o nouă generație a luat turneul cu asalt. Înaintea optimilor de finală de duminică, starul Spaniei conduce mai multe clasamente ale fanilor, iar nume proaspete au spart ierarhiile.

Fiecare Cupă Mondială își lansează vedeta. Ediția aceasta pare să-l fi găsit pe a sa devreme: Lamine Yamal, starul Spaniei, s-a transformat în doar două săptămâni din nume de rezervă în favorit al fanilor români pe mai multe categorii. Iar el nu e singurul nume nou care a dat buzna în topurile Betano.

Yamal, regele topurilor individuale

Favorit la pasele decisive și la titlul de cel mai bun tânăr jucător

La capitolul pase decisive, Lamine Yamal conduce cu 24,32%, la mică distanță de veteranul Bruno Fernandes (22,97%) și de francezul Michael Olise (14,86%). O întrecere strânsă pentru titlul de cel mai bun pasator, în care spaniolul are mâna pe cârmă.

La titlul de cel mai bun tânăr jucător, Yamal e de-a dreptul de neoprit: 58,33% dintre opțiuni. Mai mult de jumătate dintre fanii care urmăresc această categorie îl văd câștigător clar al distincției rezervate noilor stele.

Un jucător matur peste vârsta lui a furat inima publicului. Fanii nu răsplătesc doar eficiența, ci și spectacolul — iar Yamal este, deocamdată, spectacolul acestei ediții.

Și la golgheteri apar nume noi: Olise sparge ierarhia

Mbappé conduce încă, dar avansul s-a înjumătățit

Suflul nou se simte și în cursa pentru Gheata de Aur. Kylian Mbappé rămâne lider, dar a coborât de la 39,04% la 22,41%. În spatele lui, alături de Harry Kane (12,70%) și de veteranul Lionel Messi (6,87%), au răsărit nume proaspete: Michael Olise a intrat direct în top 5 cu 6,25%, iar Lamine Yamal aproape și-a dublat cota, de la 3,55% la 6,04%.

Cursa pentru trofeu: favoritele au pierdut teren

Spania a coborât de la 24% la 14%, Germania și Olanda au urcat

Reașezarea s-a simțit și la nivel de echipe. Spania, deținătoarea EURO 2024, a coborât de la 24,27% la 14,42%, Franța de la 19,19% la 14,36%, iar Portugalia de la 17,01% la 13,17%. În locul lor au urcat Germania (de la 5,45% la 8,91%), Olanda (de la 7,27% la 10,53%) și Argentina, campioana mondială en-titre (de la 5,67% la 8,03%). Primele trei locuri sunt acum despărțite de mai puțin de un punct și jumătate procentual.

Concluzie: noua generație și-a făcut loc în prim-plan

Datele Betano spun o poveste limpede: dincolo de lupta marilor selecționate, această ediție a Cupei Mondiale a adus în prim-plan o nouă generație. Iar fanii români au observat-o primii. Optimile de finală, de duminică, vor arăta dacă revelația Yamal își confirmă statutul și în meciurile cu adevărat fierbinți.

Articol susținut de Betano