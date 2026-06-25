Ferrero România retrage de pe piață un lot de Nutella Croissant. Anunțul ANSVSA

Produsul Nutella Croissant de la Ferrero, la vânzare. Sursă foto: Francesco Marzovillo | Dreamstime.com

Ferrero România retrage voluntar de pe piață un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca măsură de precauție, din cauza unui posibil risc de prezență a unui corp străin – un fragment de metal, a anunțat joi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit ANSVSA, este vorba despre un lot de Nutella Croissant – congelat, Producător: Fresystem S.p.A., Italia / Lot de producție: L126Z39 / Data expirării: 06.05.2027. Produsul este comercializat prin Lidl și Kaufland.

„Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat”, precizează ANSVSA.

Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor recomandă celor care au achiziționat produsul să îl returneze și să solicite banii înapoi, până la data de 15 iulie 2026, sau să îl distrugă.

„Potrivit Ferrero România, nu au fost depistate corpuri străine în produsele comercializate. Retragerea s-a făcut preventiv, ca aplicare a propriei politici de siguranță alimentară”, mai menționează ANSVSA.

[Foto articol: © Francesco Marzovillo | Dreamstime.com]