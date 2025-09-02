Festivalul preferat al marilor miliardari a fost zguduit de o crimă

Participanți la festivalul „Burning Man”, fotografiați la o ediție anterioară înaintea incendierii efigiului simbolic al festivalului, FOTO: Blm / Zuma Press / Profimedia Images

O investigație pentru omucidere a zguduit ultimele zile ale festivalului „Burning Man”, după ce un bărbat a fost găsit mort „zăcând într-o baltă de sânge” la festivalul organizat anual în deșertul Nevada, relatează TechCrunch.

Macabra descoperire a avut loc în jurul orei 21:14, tocmai când „The Man” efigia tradițională din lemn a festivalului care s-a încheiat luni, începea să fie arsă.

Victima, descrisă drept un bărbat adult alb a cărui identitate rămâne necunoscută, a fost găsită de un participant la festival, care a oprit un adjunct al șerifului pentru a semnala cazul, potrivit The New York Times.

Șeriful Jerry Allen a confirmat că adjuncții săi și rangerii locali au izolat imediat perimetrul și că echipa de criminaliști a sosit rapid la fața locului pentru a colecta probe.

Elon Musk: „Burning Man este Silicon Valley”

Crima are loc în contextul în care festivalul „Burning Man” s-a transformat de ceva timp dintr-o adunare contraculturală într-o ocazie de „networking” pentru elita tehnologică din Silicon Valley. Directorul Tesla, Elon Musk, a declarat la un moment dat că „Burning Man este Silicon Valley”, iar Mark Zuckerberg a mers la festival cu elicopterul pentru a servi sandvișuri cu brânză rumenită pe grătar. Fondatorul Amazon Jeff Bezos a făcut, de asemenea, pelerinajul în deșert.

Fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, sunt participanți fideli de ani de zile. Conexiunea lor ar fi atât de puternică, încât, cu mult înainte ca Google Doodles să devină cunoscute pentru celebrarea sărbătorilor, primul Google Doodle a fost lansat pe 30 august 1998 pentru a le spune utilizatorilor că Page și Brin erau plecați la „Burning Man”.

Toți aceștia se numără printre cei mai bogați 10 oameni din lume într-un clasament în care singurele două nume care nu sunt ale unor lideri din Silicon Valley sunt cele ale lui Warren Buffett și Bernard Arnault.

O investigație de crimă în condiții excepționale

Investigația pentru crima descoperită acum marchează cel mai recent episod dintr-o serie de incidente neobișnuite în istoria de 38 de ani a festivalului. În 2017, un bărbat a murit după ce s-a aruncat în efigia în flăcări, iar decese cauzate de accidente de motocicletă și coliziuni auto au avut loc încă din anii ’90.

Anchetatorii care încearcă să elucideze cazul de omucidere se confruntă cu provocări unice, șeriful Allen remarcând că este „o investigație complicată a unei crime într-un oraș care va dispărea până la mijlocul săptămânii”.

„Deși acest act pare a fi o crimă izolată, toți participanții ar trebui să fie întotdeauna vigilenți cu privire la împrejurimile și cunoștințele lor”, a avertizat biroul șerifului, în timp ce metropola temporară din deșert se pregătea de dezmembrarea anuală.