„Fiara din Balcani” rămâne în închisoare. Tribunalul Dolj a respins cererea lui Passaris de eliberare condiționată

Tribunalul Dolj a respins definitiv cererea de eliberare condiționată a grecului Konstantinos Passaris, joi, după ce și Judecătoria Craiova emisese o decizie similară în iunie.

Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, ispășește o condamnare la închisoare pe viață în România, primită în iulie 2003, pentru uciderea unei casiere și a unui paznic într-un jaf comis în noiembrie 2001 la o casa de schimb valutar din București. În februarie 2001, el evadase dintr-un spital din Atena, după ce i-a ucis pe cei doi polițiști care-l escortau.

În documentele depuse în instanță, acesta susține că se află în închisoare de peste 24 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav, iar pentru a fi eliberat condiționat trebuie să execute minim 20 de ani.

Totuși, potrivit judecătorului, Passaris nu îndeplinește alte condiții pentru a fi eliberat din Penitenciarul Craiova, notează Agerpres.

Ce spune judecătorul despre Passaris

Magistratul consideră că deținutul ar trebui să fie „stăruitor în muncă, disciplinat și să dea dovezi temeinice de îndreptare”, având în vedere și antecedentele sale penale.

„Instanța reține că, pe durata executării pedepsei, persoana privată de libertate a fost sancționată disciplinar de 9 ori pentru abateri disciplinare diverse și recompensat de 9 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior și de 41 de ori cu suplimentarea drepturilor. A parcurs 13 programe educaționale, 4 programe de asistență psihologică și 3 programe de asistență socială obligatorii. De asemenea, a participat la 5 programe moral religioase, la 11 activități psihologice, la 3 activități sociale și la 116 activități educaționale, facultative”, spune judecătorul care i-a respins solicitarea.

Conform judecătorului, Passaris „a refuzat un program de asistență psihologică obligatoriu, pe care l-a parcurs ulterior, și o consiliere moral religioasă”.

„A fost exclus de la un campionat sportiv. A fost selecționat pentru patru vizite în comunitate. A beneficiat de consiliere educațională, psihologică și socială, îndeplinind recomandările din Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică. Fiind avute în vedere aceste mențiuni, instanța apreciază că persoana privată de libertate a adoptat o conduită relativ normală în decursul executării hotărârii penale, conformă regulilor de deținere, însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanței în sensul că s-a atins scopul pedepsei, acela de a asigura o transformare a persoanei condamnate, prin înlăturarea acelor deprinderi ce au constituit factori declanșatori în executarea activității ilicite”, mai notează judecătorul.

Konstantinos Passaris execută în penitenciarele din România o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, dar el are şi în Grecia o sentinţă cu patru condamnări pe viață, plus alţi 49 de ani de puşcărie pentru crime, tentative de omor şi jafuri armate.