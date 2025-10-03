Fiica iubitoare de mașini Rolls-Royce și ceasuri Rolex îi cauzează probleme președintelui care vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani

Președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului, Paul Biya, se confruntă cu o provocare neașteptată în cursa pentru al optulea mandat: un videoclip viral pe TikTok publicat de fiica sa, Brenda Biya, în care aceasta afirmă că nu va vota pentru el, relatează Reuters.

Cunoscută anterior pentru imaginile în care poza deasupra unui Rolls-Royce, afișa un Rolex împodobit cu diamante sau urca la bordul unui avion privat, tânăra de 27 de ani a șocat națiunea cu mesajul ei sfidător înaintea alegerilor din 12 octombrie.

„Nu votați pentru Paul Biya, nu din cauza mea, ci pentru că a făcut prea mulți oameni să sufere”, a spus ea privind direct în cameră, purtând un hanorac supradimensionat și având părul vopsit roz.

„Sper că vom avea un alt președinte”, a adăugat ea, declarând că renunță la familia sa și la sprijinul financiar al acesteia.

Cameroon's President's daughter, Brenda Biya calls on Cameroonians not to vote for father in the forthcoming election.



92-year-old President Paul Biya is seeking an eighth term in the polls next month.

Aflat la putere de 42 de ani, Biya a condus țara de 30 de milioane de locuitori prin stagnare economică și represiune politică. Transparency International clasifică guvernul său printre cele mai corupte din lume. Luptele dintre trupe și separatiștii înarmați din regiunea anglofonă a Camerunului au provocat moartea a peste 6.500 de persoane din 2017 încoace, dar au primit puțină atenție la nivel internațional.

Potrivit datelor Băncii Mondiale, camerunezul de rând trăiește cu mai puțin de 5 dolari pe zi, iar PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic decât era la apogeul său, în 1986. Biya este al doilea cel mai longeviv șef de stat din lume, depășit doar de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, care conduce Guineea Ecuatorială din 1979.

În Camerun durata mandatului prezidențial este de 7 ani, aceasta fiind majorată în anii 2000 de la 4 ani cât era când Biya a ajuns la putere.

Fronda fiicei e puțin probabil să schimbe soarta alegerilor din Camerun

Brenda Biya a beneficiat de pe urma domniei tatălui ei.

A urmat cursurile unui liceu de prestigiu din Elveția și a studiat în California, unde publica mesaje despre cum plătea 400 de dolari pentru curse cu mașini de lux până la școală.

Videoclipul ei din mijlocul lunii septembrie, publicat pe TikTok, a fost vizionat de milioane de oameni și retransmis de posturile de știri din Africa de Vest, dar este puțin probabil să influențeze rezultatul alegerilor, dată fiind strânsoarea pe care tatăl ei o are asupra puterii.

O nouă victorie a lui Paul Biya, așa cum se așteaptă analiștii, i-ar extinde mandatul până aproape de vârsta de 100 de ani. El nu a desemnat niciun succesor, deși presa locală speculează că fiul său, Franck, este pregătit pentru acest rol.

„Cu cât o țară este mai coruptă, cu atât este mai greu să schimbi regimul”, a spus Muna Akera, fost oficial al Transparency International, acum membru al unei coaliții care încearcă să-l înlăture pe Biya.

„Infrastructura este într-o stare proastă. Drumurile sunt într-o stare proastă. Yaoundé arată ca o groapă de gunoi în aer liber, cu mizerie peste tot”, a declarat el pentru Reuters.

Paul Biya nu a răspuns videoclipului fiicei sale, iar biroul său nu a oferit niciun comentariu. Brenda Biya, prin intermediul avocatului său american, Emmanuel Nsahlai, a refuzat să discute despre alegeri cu agenția Reuters.

Paul Biya a afirmat anterior că administrația sa tratează serios lupta împotriva corupției, introducând anul trecut noi măsuri pentru îmbunătățirea guvernanței. El susține că stimularea dezvoltării economice este o prioritate-cheie în campania sa.

ONU a avertizat că arestările și amenințările la adresa societății civile și a opozanților politici fac improbabil ca alegerile să fie libere și corecte. Principalul rival politic al lui Biya, Maurice Kamto, a fost descalificat de comisia electorală în iulie.

Anul trecut, autoritățile din Camerun au interzis orice discuții despre starea de sănătate a președintelui, după ce o absență publică neobișnuit de lungă a sa a alimentat speculații pe rețelele de socializare.

Fiica președintelui s-a mai revoltat și în trecut împotriva sa

Brenda Biya și-a șters rapid postarea virală, dar prea târziu pentru a-i opri răspândirea.

Ulterior, ea a publicat un videoclip de scuze, numindu-l pe tatăl său „un mare om” și îndemnându-și urmăritorii să își formeze propriile opinii, însă fără să spună că îl va vota. Părea să citească de pe un document reflectat în ochelarii de soare uriași care îi acopereau mare parte din față.

Privitorii au glumit că tatăl ei i-a tăiat alocația sau că vorbea sub constrângere. Printre reacții s-au numărat comentarii de genul „Dă-ți jos ochelarii dacă ești în pericol” și „Clipește de două ori”.

Videoclipul original a fost al doilea act public de sfidare al ei, după ce anul trecut a recunoscut că este lesbiană, publicând o fotografie intimă alături de o fotomodelă braziliană. În Camerun, homosexualitatea este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

O viață de lux

Detalii despre viața Brendei Biya au ieșit la iveală în urma unui proces desfășurat în Elveția anul acesta, în care a fost condamnată pentru defăimarea unei influencerițe online.

Ea a declarat în fața instanței că nu a câștigat bani din afacerile sale, inclusiv o companie de produse pentru păr din Beverly Hills și un hotel din Yaoundé, fiind întreținută de părinți.

Procesul a dezvăluit că avea rezidență în Elveția și părea să locuiască la hotelul de cinci stele Intercontinental din Geneva, unde camere sunt rezervate pentru ea tot anul. Hotelul nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

În 2017, OCCRP – o rețea globală de jurnaliști de investigație – a raportat că familia Biya ar fi cheltuit aproximativ 65 de milioane de dolari pe sejururi în hoteluri de lux din Elveția de când a venit la putere, în 1982.