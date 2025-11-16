Film inspirat de păpuşile Labubu, în pregătire la Hollywood

Păpuși Labubu purtând ochelari la un târg de optică din Hong Kong. Foto: Kobe Li / imago stock&people / Profimedia.

Păpuşile chinezeşti Labubu, care au declanşat o adevărată frenezie globală, inclusiv în rândul vedetelor din lumea muzicii, ar putea ajunge în curând pe marile ecrane, scrie The Hollywood Reporter, conform News.ro.

Sony Pictures a încheiat săptămâna aceasta un acord pentru dezvoltarea unui film bazat pe îndrăgitele creaturi cu dinţi ascuţiţi. Proiectul se află în fazele incipiente şi nu s-a decis încă dacă producţia va fi live-action sau de animaţie.

Păpuşile Labubu, comercializate de compania Pop Mart din China, au devenit un fenomen mondial în acest an. Vedete precum Rihanna şi Lisa din trupa sud-coreeană Blackpink au fost surprinse purtându-le, iar cumpărătorii au stat ore întregi la coadă pentru a achiziţiona figurinele vândute în „blind boxes”, cutii surpriză în care modelul este dezvăluit doar după deschidere.

Sony este cunoscută pentru producţiile din seria „Jumanji”, precum şi pentru succesul animat „KPop Demon Hunters”, distribuit pe Netflix.