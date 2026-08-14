Filmare periculoasă pe autostradă. Trei tineri au fost sancţionaţi de poliţiştii rutieri

Pasagerul unui autoturism, şoferul maşinii şi conducătorul unui motociclete au fost amendaţi în total cu 1.730 de lei de poliţiştii rutieri sibieni, după ce au fost filmaţi în timp ce au avut un comportament periculos pe autostrada A1, în încercarea de a realiza o înregistrare video cu motocicleta recent achiziţionată.

„Joi, 13 august 2026, în spaţiul public au apărut imagini surprinse pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu, în care un autoturism circula cu haionul deschis, iar din portbagaj un tânăr filma deplasarea unui motociclist care rula în spatele autovehiculului. Imediat după postarea imaginilor, poliţiştii s-au sesizat şi au demarat verificările necesare pentru identificarea persoanelor implicate şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Astfel, în cursul aceleiaşi zile, la doar patru ore distanţă de la momentul înregistrării, cu ajutorul camerelor de supraveghere au fost identificate cele trei persoane din înregistrare, respectiv conducătorul autoturismului, persoana transportată în portbagaj şi conducătorul motocicletei. Cei trei au fost invitaţi la sediul unităţii de poliţie, fiind audiaţi cu privire la cele săvârşite şi sancţionaţi contravenţional”, au informat vineri reprezentanţii Poliţiei Judeţene Sibiu, citați de Agerpres.

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 1.730 de lei.

Pasagerul a fost sancţionat pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin în timpul deplasării într-un vehicul, conducătorul autoturismului a fost sancţionat pentru transportarea unei persoane în compartimentul destinat bagajelor şi pentru continuarea deplasării cu haionul deschis, iar conducătorul motocicletei a fost sancţionat pentru preocupări de natură să îi distragă în mod periculos atenţia de la conducere, în cadrul activităţii coordonate pentru realizarea înregistrării video.

Potrivit sursei citate, cei trei ar fi recurs la acest comportament pentru a imortaliza achiziţionarea unei motociclete de către unul dintre tineri.

„Dorinţa de a realiza o înregistrare spectaculoasă nu justifică însă încălcarea regulilor de circulaţie şi crearea unei stări reale de pericol. Autostrada este un drum de mare viteză, unde orice moment de neatenţie şi orice comportament imprudent pot avea consecinţe grave. Le recomandăm tuturor participanţilor la trafic să adopte o conduită responsabilă, să îşi concentreze permanent atenţia asupra conducerii şi să nu transforme drumul public într-un spaţiu pentru realizarea unor filmări periculoase”, se mai afirmă în comunicatul IPJ Sibiu.