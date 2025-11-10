Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București

La 9 ani de la lansarea în peisajul bucureștean, centrul cultural Apollo111 anunță un nou proiect care va funcționa în spațiul din Palatul Universul: un cinematograf de artă. Sala de spectacole Apollo111 a fost renovată și dotată pentru proiecție de cinema profesionistă și va avea un program de filme săptămânal, de joi până duminică. Apollo111 Cinema propune astfel un spațiu dedicat filmelor de autor contemporane și clasice, întâlnirii dintre public și cineaști, dar și o zonă de experiment, care va sonda granițele cinematografiei. Noul cinematograf se va deschide în luna decembrie.

Toate noutățile despre program și deschidere vor fi comunicate pe paginile de Facebook și Instagram @Apollo111Cinema.

Un oraș cu 2 milioane de locuitori, Bucureștiul are în prezent doar 5 cinematografe de artă funcționale. Prin comparație, în Budapesta funcționează 11 cinematografe de artă care proiectează filme în aproximativ 30 de săli. În Paris funcționează 38 de cinematografe de artă, cu aproximativ 100 de săli. Conform statisticilor Centrului Național al Cinematografiei în 2024, în România funcționau 108 cinematografe. Din acestea, doar 11 erau cinematografe de artă.

Inaugurat în noiembrie 2016 în clădirea istorică proaspăt consolidată a Palatului Universul, spațiul Apollo111 este format dintr-o sală de spectacol multifuncțională și un club. În cei 9 ani de funcționare, Apollo111 a produs peste 20 de spectacole de teatru, printre highlight-uri numărându-se Medea’s Boys (r. Andrei Măjeri), Psycho (r. Iris Spiridon) și Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu (r. Cătinca Drăgănescu). Pe lângă teatru, spațiul a găzduit concerte, performance-uri, conferințe, petreceri și întâlniri, și un public format din sute de mii de spectatori. Apollo111 s-a poziționat încă de la început ca un spațiu sigur de explorare artistică, atât pentru echipele de creație, cât și pentru cei care îi trec pragul.

Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema explică: „La fel ca tot ce a construit Apollo111 până acum, și cinematograful va fi un spațiu al experimentului. Vrem să aducem pe ecran filme de autor din portofoliul curent al distribuitorilor locali, filme românești ale tinerilor cineaști și retrospective ale unor autori deja consacrați, dar și să explorăm granițele cinemaului – fie că vorbim despre subiect, gen sau formă. Bucureștenii trebuie să știe că, din decembrie, la Apollo111 vor putea vedea filme de joi până duminică într-un spațiu pe care mulți deja îl cunosc, dar care pleacă acum și într-o nouă direcție”.

Cinematograful va completa programul Apollo111 care va continua să producă spectacole de teatru și să găzduiască petreceri. Primele filme și evenimente speciale vor fi comunicate în curând pe apollo111.ro

Sloganul Apollo111 Cinema este Filme, mai ales de artă. Campania de comunicare pentru lansarea cinematografului, care face legătura între filme de artă și blockbustere, este semnată de Rusu+Borțun.

Parteneriat media