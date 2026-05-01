Jafuri, mistere și legende. Ce vedem nou pe Netflix în luna mai

De la jaful lui Berlin în Sevilla și misterele SF din „The Boroughs”, până la portretul lui Rafael Nadal, iată noile titluri care se vor regăsi pe Netflix în luna mai.

Filme și seriale pe Netflix în luna mai 2026

Netflix a pregătit şi seria „Brazil ’70: The Third Star” şi documentarele „USA 94: Brazil’s Return to Glory”, „Untold UK: Jamie Vardy”, „Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul” şi „Untold UK: Vinnie Jones”, potrivit News.ro.

De asemnea, luna aceasta vin pe platformă şi filmele „Dragoste la Ţară”, „Gladiator II”, „No Strings Attached”, „Bad Boys: Ride or Die” şi „Jennifer’s Body”.

Tot în mai vor fi pe Netflix şi: sezonul 2 din seria „A Good Girl’s Guide to Murder”, care o readuce pe Emma Myers în pielea lui Pip, implicată din nou în rezolvarea unor cazuri misterioase.

Filmul „Remarkably Bright Creatures”, o ecranizare a romanului omonim scris de Shelby van Pelt, cu Sally Field şi Lewis Pullman în rolurile principale. Filmul pentru copii şi familie „Swapped”, o poveste despre prietenie şi adaptabilitate, în care două animăluţe fac schimb de corpuri şi încearcă să facă faţă provocărilor apărute.

„Berlin and the Lady with Ermine”, din 15 mai

Berlin şi Damián adună din nou banda, de data asta în Sevilla, pentru a pune la cale un jaf magistral: să pretindă că fură Dama cu Hermină. Doar să pretindă? De ce? Pentru că adevărata lor ţintă sunt Ducele de Málaga şi soţia lui, un cuplu convins că îl poate şantaja pe Berlin. Ceea ce nu ştiu ei este că această provocare îi va trezi lui Berlin latura cea mai întunecată, dar şi setea de răzbunare.

În distribuţie: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Inma Cuesta, José Luis García-Pérez şi Marta Nieto.

„The Boroughs”, din 21 mai

În întinderea scăldată în soare a deşertului din New Mexico se află The Boroughs, o comunitate pitorească de pensionari care le promite rezidenţilor cea mai frumoasă perioadă a vieţii. Dar pentru nou-venitul, Sam Cooper, paradisul pare mai degrabă o închisoare. Totul se schimbă când o întâlnire nocturnă terifiantă dezvăluie ceva monstruos care pândeşte pe străzile impecabile.

Ignorat de autorităţi ca fiind doar un alt bătrân confuz, Sam găseşte aliaţi surprinzători într-o gaşcă de neadaptaţi din cartier: un fost jurnalist perspicace, un căutător spiritual, un impresar muzical cinic şi un medic genial rămas fără opţiuni. Trecuţi cu vederea şi subestimaţi, aceşti eroi improbabili trebuie să-şi unească forţele pentru a desluşi adevărul întunecat din inima comunităţii The Boroughs, înainte să le expire timpul.

În distribuţie: Bill Pullman, Geena Davis, Jena Malone, Alfred Molina, Denis O’Hare, Alfre Woodard, Clarke Peters, Alice Kremelberg, Seth Numrich, Carlos Miranda şi Alex Knight.

„RAFA”, din 29 mai

Serialul documentar Rafa reconstituie parcursul remarcabil al lui Nadal printr-o perspectivă cinematografică, îmbinând mărturii ale celor care îl cunosc cel mai bine, pe teren şi în afara lui, cu momente inedite care dezvăluie ce se ascunde în spatele legendei. De la începuturile sale în tenis, la doar trei ani, până la revenirea în competiţie în 2024, documentarul nu prezintă doar evoluţia unui campion, ci şi amprenta fizică şi emoţională care i-a marcat drumul, în timp ce acesta se confruntă repetat cu cel mai constant rival al lui Nadal: propriul corp.

Rafa surprinde lumea unui superstar sincer şi vulnerabil, iar fiecare episod depăşeşte graniţele tenisului pentru a explora viaţa, povestea şi moştenirea acestui jucător legendar fără egal.

Serialul îi reuneşte şi pe unii dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai tenisului mondial, precum Roger Federer, Novak Djokovic şi John McEnroe, alături de mărturiile echipei, ale familiei şi ale apropiaţilor săi, oferind o perspectivă detaliată şi fără precedent asupra lui Nadal, a impactului său asupra sportului şi a influenţei sale în afara terenului.

Regizor: Zach Heinzerling. Produs de: David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed şi Jon Weinbach din partea Skydance Sports.

„The Chestnut Man: Hide and Seek”, din 7 mai

După dispariţia unei femei, poliţia din Copenhaga caută o hărţuitoare care-şi chinuie victimele cu o poezie înfiorătoare pentru copii. După romanul „Hide and Seek”.

„Legends”, din 7 mai

În Marea Britanie a anilor ’90, drogurile inundă străzile. O echipă de funcţionari e trimisă sub acoperire să distrugă bandele. Inspirat dintr-o poveste reală.

„My Royal Nemesis”, din 8 mai

O răufăcătoare condamnată la moarte din era Joseon se trezeşte în Seulul modern, unde un moştenitor nemilos al unui chaebol ar putea fi ultima ei şansă de a-şi rescrie destinul.

„Thank You, Next”: sezonul 3, din 8 mai

Revenindu-şi după o suferinţă cruntă, Leyla trebuie să găsească curajul să-şi desluşească emoţiile şi să decidă cine vrea să fie cu adevărat, în dragoste şi în viaţă.

„Pop Culture Jeaopardy!”, din 11 mai

Muzica, televiziunea şi filmul sunt doar începutul când echipele se întrec pentru marele premiu de 300.000 USD în acest concurs de cultură pop prezentat de Colin Jost.

„Devil May Cry”: sezonul 2, din 12 mai

Un război izbucneşte între lumi când Dante îşi înfruntă demonii şi trebuie să lupte cu singura forţă egală cu a lui: fratele său geamăn înstrăinat, Vergil.

„Between Father And Son”, din 13 mai

O avocată de succes vizitează casa familiei logodnicului ei, unde se apropie periculos de fiul lui tulburat, pe fondul unor tensiuni îngropate şi secrete sumbre.

„Nemesis”, din 14 mai

Un poliţist tenace din LAPD devine obsedat de ideea de a-l prinde pe hoţul din spatele unei serii de jafuri îndrăzneţe, dar numai unul dintre ei poate ieşi învingător.

„The Wonderfools”, din 15 mai

În această comedie, un grup de localnici nătângi capătă superputeri şi luptă împotriva răului pe fondul panicii apocaliptice.

„Mating Season”, din 22 mai

De la creatorii serialului Big Mouth vine această comedie animată pentru adulţi, extrem de îndrăzneaţă, despre dragoste, sex şi relaţii, plasată în lumea animalelor.

„A Good Girls’S Guide To Murder”: sezonul 2, din 27 mai

După ce a elucidat un caz vechi, Pip aşteaptă acum procesul. Însă dispariţia unui prieten o obligă pe fata cuminte, devenită detectiv, să dezlege un alt mister.

„Murder Mindfully”: SEZONUL 2, din 28 mai

Björn Diemel devine mai atent ca niciodată, dar e greu să rămâi calm când conduci un clan mafiot. E timpul să exploreze nevoile copilului său interior.

„The Four Seasons”: sezonul 2, din 28 mai

Prietenii se reunesc pentru patru noi întâlniri de sezon şi încearcă să se împace cu o pierdere personală şi să accepte regretele şi reinventările vârstei mijlocii.

„Brazil ’70: The Third Star”, din 29 mai

În 1970, echipa naţională a Braziliei a intrat pe teren cu visuri mari şi o provocare şi mai mare: să devină prima triplă campioană mondială la fotbal.

„Calabasas Confidential”, din 29 mai

Un reality-show în care proaspeţi absolvenţi de facultate, un grup de prieteni, foşti parteneri şi rivali se întorc la traiul luxos din SoCal şi la drame nerezolvate.

„Son-in-Law”, din 1 mai

José Sánchez devine un politician de temut după o perioadă grea, dar de data aceasta, nici mustaţa lui memorabilă, nici limba lui ascuţită nu vor fi de ajuns.

„My Dearest Assasin”, din 7 mai

O femeie cu o grupă sanguină rară, care o transformă într-o ţintă, găseşte protecţie în braţele asasinului pe care îl iubeşte. Împreună luptă să supravieţuiască.

„Remarkably Bright Creatures”, din 8 mai

O văduvă care lucrează noaptea la un acvariu dintr-un orăşel se apropie de o caracatiţă inteligentă şi de un tânăr confuz, în această dramă după bestsellerul omonim.

„Ladies First”, din 22 mai

Un seducător notoriu primeşte o adevărată lecţie atunci când se trezeşte într‑o lume paralelă, dominată de femei, unde ajunge faţă în faţă cu apriga sa variantă feminină, care îi transformă viaţa într‑o provocare dificilă.

„Untold UK: Jamie Vardy”, din 12 mai

De la fotbalist part-time la legendă a Premier League, aceasta e povestea drumului inedit al lui Jamie Vardy şi a ascensiunii sale la vârf, contrar tuturor aşteptărilor.

„The Bus: A French Football Mutiny”, din 13 mai

Acest documentar analizează parcursul controversat şi greva din autocar a naţionalei Franţei la Cupa Mondială din 2010, care au stârnit reacţii acasă şi în lume.

„Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul”, din 19 mai

În finala Ligii Campionilor din 2005, Liverpool era condusă la pauză cu 3–0. Ce a urmat a intrat în istoria fotbalului, după cum îşi amintesc jucătorii în documentar.

„Untold UK: Vinnie Jones”, din 26 mai

Povestea ascensiunii, decăderii şi revenirii lui Vinnie Jones, în ciuda obstacolelor şi cartonaşelor roşii, de la un dur notoriu al fotbalului la câştigător al FA Cup.

