FilmMania aprinde pasiunea pentru filme

FilmMania aduce pe ecran, în aprilie, o campanie care se simte ca un trailer bun: „Pasiune pentru filme”. Mai mult decât un mesaj, este o invitație directă la seri care chiar contează. Seri în care nu mai cauți ce să vezi, ci te oprești direct la filmele care te prind din primele cadre, replicile care rămân cu tine și poveștile care transformă o seară obișnuită într-un moment pe care vrei să-l retrăiești. FilmMania nu vorbește despre filme, le pune în mișcare, le aduce mai aproape, exact acolo unde contează, în fața telespectatorilor.

Pentru că, de fapt, publicul caută ritm, emoție, suspans și adrenalină. Filmele care te țin lipit de ecran și îți dau senzația clară că ai nimerit exact unde trebuie.

Universul FilmMania e construit din titluri care au trecut proba timpului. Filme diferite, dar cu același impact. Producții care nu doar se văd, se simt. Care dau tonul serii și îi dau personalitate.

Și apoi sunt starurile. Numele care aprind instant ecranul: Sylvester Stallone, Harrison Ford, Uma Thurman, John Travolta, Tom Cruise, Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, George Clooney. Prezențe care nu au nevoie de introducere și care transformă fiecare film într-un motiv să rămâi pe micul ecran.

De la aventura spectaculoasă din Indiana Jones, unde Harrison Ford dă măsura unui personaj legendar, la forța brută și intensitatea inconfundabilă a lui Sylvester Stallone în Rambo, de la energia și precizia explozivă din Misiune: Imposibilă, cu Tom Cruise într-un rol devenit reper pentru filmul de acțiune, la stilul inconfundabil, replicile memorabile și chimia electrizantă dintre Uma Thurman și John Travolta în Pulp Fiction, FilmMania aduce împreună filme și actori care au încântat generații întregi de spectatori. Lor li se alătură Kevin Costner în Incoruptibilii, într-un film cu tensiune, forță și miză, Arnold Schwarzenegger, unul dintre numele-emblemă ale filmului de acțiune, în Justiția Viitorului și George Clooney în De la apusul la răsăritul soarelui, un titlu cu stil, energie și personalitate. Este o selecție care trece prin aventură, acțiune pură, thriller și film-cult, dar păstrează același numitor comun: plăcerea de a urmări povești mari, cu actori care domină ecranul și filme care și-au câștigat locul în memoria publicului.

În aprilie, serile FilmMania vin cu aceste titluri, programate astfel:

Misiune: Imposibilă, pe 8 aprilie, de la 19:40.

Pulp Fiction, pe 11 aprilie, de la 22:25.

Justiția viitorului, pe 26 aprilie, de la 19:45.

Și nu se oprește aici. În program intră și titluri-cult precum Rambo, Indiana Jones, Incoruptibilii și De la apusul la răsăritul soarelui, filme care știu să ridice pulsul și să țină atenția până la final.

Puteți viziona spotul oficial al campaniei aici: https://youtu.be/Zy3iSVJwX88

FilmMania rămâne locul unde filmul nu e doar fundal, e experiență, aducând pe ecran povești care contează, indiferent de gen sau epocă. De la acțiune și thriller, la dramă, aventură și comedie, fiecare seară are șansa să devină una memorabilă.

Aprinde televizorul. Restul vine de la sine.

