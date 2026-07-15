Filmul care a declanșat unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de la Hollywood a intrat pe Netflix

Filmul „It Ends With Us” (Totul se termină cu noi), care a stat la baza conflictului dintre protagoniştii din roluirile principale, Blake Lively şi Justin Baldoni, a intrat pe platforma Netflix din 15 iulie, potrivit Pagina de Media.

Lungmetrajul din 2024 este o adaptare a bestsellerului omonim scris de Colleen Hoover şi îi are în distribuţie pe Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate şi Hasan Minhaj.

Povestea o urmăreşte pe Lily Bloom (Blake Lively), o florăreasă care încearcă să-şi construiască o viaţă nouă în Boston. Ea începe o relaţie cu neurochirurgul Ryle Kincaid (Justin Baldoni), însă, treptat, comportamentul acestuia devine violent, iar traumele din copilăria lui Lily ies din nou la suprafaţă. Situaţia se complică în momentul în care în viaţa ei reapare Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), iubitul din adolescenţă.

Filmul abordează tema violenţei domestice şi a ciclului abuzului în familie, urmărind decizia lui Lily de a pune capăt unei relaţii toxice pentru a-i oferi fiicei sale un viitor diferit.

Lively l-a acuzat pe Baldoni, regizorul și colegul ei de platou, de hărțuire sexuală în timpul filmărilor pentru drama romantică. De asemenea, ea a susținut că, atunci când a formulat plângeri în acest sens, el și echipa sa de specialiști în relații publice au orchestrat o campanie digitală de denigrare pentru a se răzbuna pe ea.

Un judecător a respins 10 dintre cele 13 capete de acuzare civile formulate de Lively, inclusiv toate acuzațiile de hărțuire. Decizia a lăsat trei capete de acuzare – represalii, sprijinirea și încurajarea represaliilor și încălcarea contractului – care urmau să fie soluționate de un juriu.

Cele două părți au anunțat luna trecută într-un comunicat comun redactat de avocații lor că fiecare va merge pe calea sa.

Scandalul care a bulversat Hollywood

Lively a declanșat disputa juridică în decembrie 2024, depunând o plângere administrativă la Departamentul pentru Drepturi Civile din California.

Aproape imediat, The New York Times a publicat un articol amplu care dezvăluia mesaje text ale reprezentanților pentru relații publice ai lui Baldoni, în care aceștia discutau strategii de răspuns la acuzațiile lui Lively și se lăudau că pot „îngropa” pe oricine.

Interesul public a crescut şi mai mult după ce instanţa a dispus desecretizarea a sute de pagini de documente din dosar. Au devenit publice conversaţii private, e-mailuri, mesaje text şi declaraţii depuse sub jurământ, inclusiv schimburi de mesaje între Blake Lively şi Taylor Swift, precum şi conversaţii purtate de Ryan Reynolds cu agenţi şi reprezentanţi ai studioului. Publicarea acestor documente a alimentat luni întregi dezbaterile din presa americană şi pe reţelele sociale.

Un detaliu care a alimentat din plin discuţia publică a fost un schimb de mesaje în care Blake Lively se compară cu Khaleesi, mama dragonilor din Game of Thrones, şi îi descrie pe soţul ei, Ryan Reynolds, şi pe Taylor Swift drept „dragonii” ei.

Baldoni a răspuns printr-un proces amplu pentru defăimare în instanță federală, susținând că, de fapt, Lively i-a distrus reputația prin acuzații false de hărțuire, într-o încercare cinică de a prelua controlul asupra filmului.

El a dat în judecată și New York Times. Lively a depus apoi o cerere reconvențională, acuzându-l pe Baldoni, Wayfarer Studios și alte părți de hărțuire, represalii și alte fapte.

Acțiunea pentru defăimare a lui Baldoni a fost respinsă în fazele incipiente, judecătorul stabilind că atât Lively, cât și publicația New York Times sunt protejate de privilegii legale care acoperă procedurile judiciare și relatarea acestora.