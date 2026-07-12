Filmul care l-a testat pe Matt Damon ca niciunul dintre cele 80 din carieră: „A fost propria mea cruce de dus, departe de toată lumea”

Matt Damon, actor american în vârstă de 55 de ani, susține că filmul Odiseea (2026) a reprezentat cea mai grea încercare profesională a sa din cele peste trei decenii petrecute la Hollywood, potrivit Fox News.

Fostul câștigător de Oscar a vorbit despre cerințele fizice pe care le-a presupus interpretarea rolului lui Ulise, spunând că producția ambițioasă a forțat limitele distribuției și echipei de filmare.

Filmul Odiseea al lui Christopher Nolan va avea premiera în cinematografele din România în 17 iulie, concomitent cu lansarea la nivel internațional.

Nolan „a fost ceva de genul, «filmul ăsta o să fie greu». Și m-am uitat la el, gen, am făcut, nu știu, vreo 80 de filme”, a povestit Matt Damon în interviul acordat duminică pentru NBC.

„A fost cu siguranță cel mai greu film pe care l-am făcut vreodată, pur și simplu pentru că a fost atât de ambițios”, a spus Damon. „Pregătirea și tot ce a trebuit să fac, ca tip trecut de 50 de ani, a fost o provocare în sine. A fost propria mea cruce de dus, departe de toată lumea”, a continuat actorul.

El a povestit că filmările i-au purtat prin locații diverse și uneori provocatoare, de la plajele din Maroc și până la vârfuri montane sau bărci în condiții imprevizibile.

„A existat mult disconfort fizic. A părut mai mult o expediție decât un film”, a spus Damon. „Toată lumea a fost împinsă cam spre limita a ceea ce putea face. Dar frumusețea este că te uiți în jur și toată lumea trece prin asta alături de tine”, a explicat el.

Ce a spus despre Nolan

Matt Damon l-a lăudat pe Christopher Nolan, regizorul unor producții extrem de populare ca Interstellar (2014), Inception (2010) și The Dark Knight (2008).

„Să regizezi este de departe cea mai greabă treabă de pe platou”, consideră Damon. „Când ești acolo, în mijlocul unei furtuni, și ești ud până la piele, și îți e frig, și te gândești, «omule, mă simt inconfortabil acum»ajută să te întorci și să vezi persoana cu cea mai grea treabă… udă leoarcă, la fel de înfrigurată, la fel de udă și fără să se plângă niciodată”, a recunoscut el.