Filmul cu un cuplu popular de la Hollywood a stabilit un nou record istoric la box office

Noul film din universul Marvel „Spider-Man: Brand New Day” continuă să doboare record după record, pe măsură pelicula cu actorul Tom Holland în rol principal are un parcurs fulminant în cinematografe.

Sony Pictures a anunțat că producția regizată de Destin Daniel Cretton a înregistrat cea mai mare încasare din prima săptămână de la lansare din istoria box office-ului nord-american, potrivit The Hollywood Reporter.

Filmul a avut încăsări de peste 500 de milioane de dolari în Statele Unite și Canada în doar șapte zile de când a apărut pe marile ecrena, devenind cel mai rapid lungmetraj care atinge acest prag.

Recordul anterior era deținut de „Avengers: Endgame”, lansat în 20189, care a avut nevoie de opt zile pentru a ajunge la această bornă.

Noul „Spider-Man” a bifat până acum o serie impresionantă de performanțe, cum ar fi recorduri pentru cele mai mari încasări obținute într-o zi de luni și într-o zi de marți pe piața nord-americană.

De ce este important box office-ul nord-american

Box office-ul nord-american este considerat unul de referință la nivel mondial nu doar fiindcă reprezintă piața internă a Hollywood, ci și fiindcă multe producții cinematografice se bazează pe aceasta pentru aproximativ jumătate din încasările obținute în întreaga lume.

La nivel global, „Brand New Day” a depășit pragul de un miliard de dolari în doar șase zile, devenind al doilea cel mai rapid film din istorie care reușește această performanță, după „Avengers: Endgame”.

În weekendul de lansare, filmul s-a aflat într-o competiție strânsă cu „Endgame” pentru titlul de cel mai mare debut din istoria box office-ului nord-american.

Cine joacă în „Spider-Man: Brand New Day”

Sony a confirmat că „Spider-Man: Brand New Day” a câștigat această cursă, cu încasări de 360 de milioane de dolari în primul weekend, depășind recordul de 357,1 milioane de dolari stabilit de „Avengers: Endgame”.

În schimb, pelicula Marvel din 2019 și-a păstrat recordul pentru cel mai mare debut la nivel mondial, cu încasări de 1,2 miliarde de dolari în weekendul lansării.

„Spider-Man” a oferit Sony Pictures cel mai bun weekend de lansare din istoria studioului. Producția a avut un buget estimat la 225 de milioane de dolari.

Din distribuția producției mai fac parte Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal și Mark Ruffalo.

Tom Holland și Zendaya formează unul dintre cele mai populare cupluri de la Hollywood la ora actuală. Cei doi au fost foarte discreți privind relația lor care a început pe platourile de filmar și ulterior s-au căsătorit în secret.

Tom Holland și Zendaya la premiera filmului „Spider-Man: Brand New Day”, Londra, Marea Britanie. Sursă foto: Hogan/Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povestea din „Spider-Man: Brand New Day”

Noul film „Spider-Man” îl prezintă pe Peter Parker într-o perioadă de izolare, după ce și-a pierdut legăturile cu cei apropiați, în timp ce un inamic invizibil începe să-l urmărească.

„Peter este acum un adult care trăiește complet singur, după ce s-a șters de bunăvoie din viețile și din amintirile celor pe care îi iubește. Luptând împotriva infracționalității într-un New York care nu-i mai cunoaște numele, el s-a dedicat în totalitate protejării orașului său – fiind Spider-Man cu normă întreagă”, afirmă descrierea oficială a noului lungmetraj.

Sony a estimat că „Spider-Man: Brand New Day” va continua să atragă spectatori și în următoarele săptămâni, chiar dacă sezonul estival se apropie de final.

În acest weekend, filmul va avea de înfruntat concurența unor noi lansări precum „One Night Only”, „Super Troopers 3” și „Ice Cream Man”.