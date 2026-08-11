Filmul de pe Netflix, care e replica aproape perfectă a cazului revoltător „Ambulanța neagră” de lângă Cluj

„The Truthers” nu este o distopie, ci un avertisment. Lucrurile se întâmplă aievea, iar la noi, în România, ficțiunea a fost dată cu capul de pereți.

În sensul figurativ din engleză, „The Truthers” sunt adepții teoriilor conspirației. E un joc de cuvinte aici. Truth înseamnă adevăr, deci the truthers în traducere mot a mot ar fi cei care dețin adevărul.

De fapt, lucrurile stau fix pe dos. The Truthers deghizează minciuna în hainele adevărului, o propagă și declanșează isterii în numele ei. Astfel, The Truthers devin arme letale. Pentru ei înșiși, dar mai ales pentru ceilalți.

Război contra tehnologiei de la ecranul computerului!

Un polițist pensionar se încuie în podul casei, turn de unde studiază fenomene îngrijorătoare cum ar fi experimentele malefice ale concernelor farmaceutice.

În viziunea lui, manevrele oculte ale acestor organizații ar fi posibile prin coruperea autorităților – putere locală și centrală, poliție, judecători, medici, presă.

Martin este convins că disparițiile unor copii au legătură cu forțele răului întruchipate de multinaționalele Pharma. Una dintre acestea ființa de puțin timp în oraș, iar Martin, încurajat de adepții săi de pe rețelele de socializare, îi pune gând rău.

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