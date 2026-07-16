Premieră: O capodoperă mai puțin cunoscută a lui Nae Caranfil intră pe marile ecrane, după trei decenii de la producție

La aproape trei decenii de la realizare, filmul „Dolce far niente” din 1998, scris și regizat de Nae Caranfil, ajunge pentru prima dată în cinematografele din România, restaurat și remasterizat în format 4K de Arhiva Națională de Filme, distribuit de Independența Film.

Pelicula va putea fi văzută pentru prima dată pe marele ecran, în cadrul unei serii limitate de proiecții speciale, la București, Cluj, Iași, Timișoara.

În București, filmul va putea fi urmărit, în proiecții speciale, la Cinema Elvire Popesco, pe 17 și 19 iulie, de la ora 20:30, pe 22 iulie, de la ora 19:30, și pe 19 august, de la ora 18:00.

Coproducție între România, Franța, Italia și Belgia, „Dolce far niente” este inspirat de romanul „La Comedie de Terracina” de Frederic Vitoux și imaginează o întâlnire fictivă între tânărul Henri Beyle, viitorul Stendhal, și compozitorul Gioachino Rossini, în Italia anului 1816, scrie Agerpres.

Din distribuția internațională fac parte Giancarlo Giannini, Francois Cluzet, Margherita Buy, Isabella Ferrari și Pierfrancesco Favino, iar muzica este semnată de compozitorul italian Nicola Piovani, laureat al Premiului Oscar („La vita e bella”).

Niciodată în cinematografele din România până acum

Deși a avut premiera internațională în 1998 și a fost prezentat de-a lungul timpului în festivaluri, „Dolce far niente” nu a rulat niciodată în circuitul cinematografic din țara noastră.

Versiunea restaurată oferă publicului ocazia de a descoperi, pentru prima dată în cinematografe, unul dintre cele mai ambițioase și mai puțin cunoscute filme din filmografia lui Nae Caranfil.

Procesul de restaurare și remasterizare a fost realizat pornind de la negativele originale de imagine și sunet și s-a desfășurat în perioada martie-noiembrie 2025.

Colorizarea a fost realizată de Răzvan Ungureanu, sub îndrumarea directorului de imagine Cristian Comeagă, restaurarea și remasterizarea sunetului au fost efectuate de Vlad Orășanu, la studioul MDV Production, iar curățarea digitală a imaginii a fost realizată de Mihai Dăncăiescu.

Toate intervențiile asupra imaginii au fost efectuate în cadrul Arhivei Naționale de Filme.