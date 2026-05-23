Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu a primit deja patru premii la Cannes, înainte de anunțarea palmaresului festivalului

Regizorul Cristian Mungiu, în competiţie la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes cu filmul „Fjord”, a fost deja recompensat cu patru premii, informează News.ro. Premiile juriului urmează să fie anunțate într-o ceremonie care va începe sâmbătă seara, la ora 21.15.

Distincţiile primite până acum de filmul lui Mungiu sunt: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics’ Prize).

„Suntem bucuroşi să anunţăm că filmul FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincţie cu o lungă tradiţie în Franţa. Tudor Reu, producătorul filmului FJORD, şi Tudor Vladimir Panduru, directorul de imagine, au fost prezenţi la ceremonie pentru a ridica premiul”.

Vineri seara, filmul „Fjord”, care a fost întâmpinat la premiera mondială cu ovaţii, a primit Premiul François Chalais. Creat în 1996, acest premiu aduce un omagiu muncii reporterului şi cineastului care a acoperit aproape 50 de ediţii ale Festivalului. Acesta este decernat în fiecare an în ajunul anunţării palmaresului competiţiei oficiale şi recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului.

Înaintea ceremoniei de închidere, juriul ecumenic al Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă, la ora 15.30, în Salonul Ambasadorilor din Palatul Festivalurilor, premiul său filmului „Fjord”.

Această distincţie recompensează o operă cinematografică profund politică şi umană, dar marcată şi de o dimensiune spirituală şi culturală, în marea tradiţie a unui cinema care explorează fracturile contemporane fără a uita niciodată complexitatea fiinţei umane.

Pentru perspectiva lucidă pe care o oferă asupra societăţii noastre şi pentru valorile de solidaritate, justiţie şi umanism pe care le întruchipează, „Fjord” a primit, de asemenea, Prix de la Citoyenneté, o distincţie care pune în lumină operele cinematografice care trezesc conştiinţele şi pun sub semnul întrebării lumea din jurul nostru.

Filmul „Fjord” a câştigat, de asemenea, Premiul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film (FIPRESCI), „pentru o poveste intensă şi profund emoţionantă, care invită publicul să reflecteze asupra celor două părţi ale unei bătălii juridice şi pune în lumină universul extremelor în care trăim astăzi”.

Filmul, cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile principale, urmăreşte povestea unui cuplu româno-norvegian foarte credincios, familia Gheorghiu. Aceştia se stabilesc într-un sat situat la capătul unui fiord, unde se împrietenesc repede cu vecinii lor, familia Halberg. Copiii celor două familii se apropie, în ciuda educaţiilor diferite. Când profesorii descoperă vânătăi pe corpul celei mai mari dintre copiii familiei Gheorghiu, comunitatea se întreabă dacă educaţia tradiţională pe care o primesc de la părinţi ar putea fi cauza.