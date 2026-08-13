Filmul lui Mungiu Fjord este deja calificat pentru Oscar, după ce o nouă regulă a intrat în vigoare. Devine unul dintre favorite conform presei internaționale

Pană acum la categoria film internațional era nevoie de selecția oficială a fiecărei țări ca un film să fie calificat pentru Premiile Oscar. Dar Academia a introdus o nouă regulă în mai 2026.

Conform unei modificări a regulamentului adoptate în luna mai 2026 de Academia de Arte și Științe Cinematografice din SUA, există acum două modalități de a înscrie un film în competiție pentru categoria „lungmetraj internațional”.

Mungiu merge la Oscar pentru că a câștigat Cannes

Pe lângă înscrierea unui film ca parte a selecției oficiale a unei țări sau regiuni, un film în altă limbă decât engleza poate fi acum înscris în competiție dacă a câștigat premiul pentru cel mai bun film la un festival de film important.

Conform acestei reguli, se califică următoarele filme: „Yellow Letters” al lui İlker Çatak (Berlin), „Fjord” al lui Cristian Mungiu (Cannes) și „Shame and Money” al lui Visar Morina (Sundance, Marele Premiu al Juriului pentru Cinema Mondial).

În afară de Palme d’Or Cannes, celelalte premii care îndeplinesc criteriile de calificare sunt Ursul de Aur la Berlin, Premiul pentru cel mai bun film la Busan, Marele Premiu al Juriului pentru Cinema Mondial la Sundance, Premiul Platform la Toronto și Leul de Aur la Veneția.

Renate Reinsve, Sebastian Stan și actorii copii din filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, FOTO: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

În ce limbă este „Fjord”

Revista Variety susține despre filmul lui Mungiu: „Filmul conține dialoguri în engleză, română, norvegiană și suedeză și îndeplinește cerința Academiei ca peste 50% din dialogurile unui film să fie într-o altă limbă decât engleza, cu subtitrări în engleză corecte și lizibile. Au existat unele incertitudini și speculații în rândul criticilor și al publicului care a văzut filmul la Cannes cu privire la procentajul de engleză vorbită”.

The Variety vede filmul „Fjord” ca un important concurent pentru premiile Oscar. „Acesta ar putea fi momentul ideal de consacrare la nivel internațional pentru regizorul român Mungiu, ale cărui realizări includ filmul câștigător al Palme d’Or, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, precum și distincții pentru regie și scenariu la Cannes pentru „Dincolo de dealuri” și Absolvirea”, scrie publicația americană.

„Zvonurile privind premiile au început să circule din Franța încă din luna mai, când filmul a avut premiera. Stan a mai fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Donald Trump din filmul biografic „The Apprentice”, în timp ce Reinsve vine după prima sa nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în drama norvegiană Sentimental Value”, mai notează Variety.