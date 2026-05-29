Filmul pe care Quentin Tarantino a așteptat 22 de ani să îl prezinte lumii a apărut în cinematografe

Quentin Tarantino în 2013, când a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original grație filmului său „Django Unchained”, FOTO: John Shearer / AP / Profimedia

Filmul „Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, pe care regizorul Quentin Tarantino l-a prezentat până acum doar unui public select, a apărut în cinematografele din România vineri, 29 mai, într-o versiune completă și reeditată.

Lungmetrajul unește filmele „Kill Bill: Vol. 1” și „Kill Bill: Vol. 2” (2004) într-o singură peliculă de 4 ore și 35 de minute. El este difuzat în sălile de cinema cu o pauză de 15 minute pentru spectatori, la fel ca „The Brutalist”, drama istorică din 2024 care i-a adus lui Adrien Brody al doilea Premiu Oscar din cariera sa.

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair” vine cu scene suplimentare și o ordonare ușor diferită a unor secvențe, prezentând povestea Miresei (Uma Thurman) ca o experiență cinematică continuă.

Filmul include o secvență anime complet nouă extinsă despre originea lui O-Ren, în care aceasta se răzbună pe Pretty Riki, un asociat al unui șef al mafiei japoneze yakuza, și „The Lost Chapter: Yuki’s Revenge”, realizat în Fortnite.

„L-am scris și regizat ca pe un singur film – și sunt atât de bucuros să le ofer fanilor șansa de a-l vedea ca pe un singur film. Cel mai bun mod de a vedea ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ este într-un cinematograf”, a declarat Quentin Tarantino într-un comunicat publicat de Bad Unicorn, distribuitorul său local.

„Kill Bill” este considerat unul dintre cele mai influente titluri ale anilor 2000, consolidând reputația lui Tarantino de regizor cu un stil inconfundabil și căruia îi place să îmbine genurile.

Drumul lung al filmului „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” până în sălile de cinema

Tarantino a prezentat în premieră „Kill Bill: The Whole Bloody Affair” la ediția din 2004 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Însă Tarantino a așteptat nu mai puțin de 7 ani înainte să prezinte filmului publicului, el explicând că a vrut să aștepte până are drepturile financiare depline asupra sa. „The Whole Bloody Affair” a fost difuzat în 2011 în SUA, însă regizorul cunoscut pentru excentricitățile sale a decis ca lungmetrajul să ruleze doar la cinematograful „New Beverly Cinema” pe care îl deține în Los Angeles.

El a vorbit în 2014 despre existența unei versiuni cu material animat, iar fanii au speculat ani la rând despre când și dacă aceasta va fi disponibilă publicului larg.

Filmul în varianta completă a fost lansat în cinematografele din SUA în luna decembrie a anului trecut. El va fi difuzat în România în perioada 29 mai – 11 iunie, atât în multiplexuri, cât și în cinematografele independente de pe tot teritoriul țării.

Quentin Tarantino susține că se va retrage după încă un film

Pe lângă filmele sale apreciate, care i-au adus două Premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original („Pulp Fiction” și „Django Unchained”), Tarantino a atras atenția în ultimii ani datorită unei reguli pe care a dezvăluit că și-a autoimpus-o.

El a vorbit pe larg despre planurile sale de a se retrage din activitate, afirmând că o va face indiferent de condiții după al 10-lea film al său. El a explicat că nu vrea să-și păteze moștenirea cinematografică prin realizarea de filme cu „încasări în scădere” spre finalul carierei.

„Majoritatea regizorilor au filme finale îngrozitoare. De obicei, cele mai slabe filme ale lor sunt ultimele filme,” a explicat regizorul acum în vârstă de 63 de ani într-un episod din 2021 al podcastul Pure Cinema. „Așa că să-ți închei cariera cu un film decent este ceva rar. Să o închei cu, să zicem, un film bun este aproape fenomenal”, a subliniat el.

Filmografia lui Quentin Tarantino include în prezent exact 10 titluri, însă acesta a explicat că mai are un lungmetraj de făcut înainte să se retragă deoarece el numără cele două filme „Kill Bill” ale sale ca o singură peliculă, în două părți.