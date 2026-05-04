Finala Campionatului Mondial de Robotică s-a disputat, din nou, între două echipe românești. Și nu sunt din București

În 2026, ca în 2024, finala Campionatului Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, a pus față în față două echipe din România. Elevii Liceului „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila i-au învins pe cei ai Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău și au câștigat ediția din acest an.

Velocity Robotics Team, din Brăila, este a treia echipă din țara noastră care câștigă competiția, după AICitizen a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani, în 2024, respectiv Delta Force a Liceului Național de Informatică din Arad, în 2022.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de profil pentru elevi. Ediția din 2026 s-a desfășurat în perioada 29 aprilie – 2 mai, potrivit Agerpres.

Velocity este formată din elevii Filip Neațu, Dennis-Gabriel Racoviță, Pîrvu Alecsandra – Flavia, Tudor Iulia, Prodan Dragoș, Gălbinaș Andreea Cristina, Pavel Bogdan-Cristian, Bănică Alexandru Ioan, Tudor Laura, Mototolea Luca-Andrei, Dan Victor, Toma Irina, Tutulan Beatrice, Berneanu Mihai, Pană Teodor, Lascu Andrei, Burtea Andrei, Marin Yanis, Sandu Mihnea-Ionuț, Croitoru Maria Alexandra și Cauteș Ștefan-Gabriel.

Echipa brăileană este coordonată de prof. Paul Pruș.

„Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România a declarat căpitanul echipei câștigătoare, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”.

Patru echipe românești pe primele patru locuri

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hașdeu” din Buzău s-a clasat pe poziția a 2-a. Locurile 3 și 4 au fost ocupate tot de echipe din România – Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București, respectiv AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani.

„România e mândrǎ de voi!”, a declarat Nicușor Dan, duminică seară, pe Facebook, dezvăluind că a fost „impresionat de energia și creativitatea” elevilor din lotul național de robotică, când i-a cunoscut pe o parte dintre ei la Timișoara.

Finală românească și în 2024

În urmă cu doi ani, competiția din Houston a fost câștigată de echipa de robotică AICitizen a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focşani.

AICitizen a fost atunci echipa căpitan a unei alianțe cu alte două echipe, The Clueless din San Diego şi California şi Texpand din Cape Town, Africa de Sud.

În finală a fost prezentă și Ro2D2 a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, care a fost echipa căpitan a unei alianțe cu RoboKings Aurum din Sunshine Coast, Australia, şi Hawk – Richmond Hill, Ontario, Canada, scria Radio România la acel moment.

În 2025, alianța echipelor românești CSH (Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara) și Eastern Foxes (Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești) a ocupat locul 3 la nivel global la campionatul mondial de robotică FIRST Tech Challenge 2025, anunța BRD, citată de Agerpres.