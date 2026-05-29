Finala „Românii au talent” sezonul 16 la PRO TV. Cine sunt cei 10 concurenți care luptă pentru un premiu uriaș

Începând de la 20.30, PRO TV difuzează ultima bătălie din acest sezon a show-ului său de talente.

În această seară, „Românii au talent” ajunge la momentul decisiv. „De la ora 20:30, Marea Finală aduce pe scena talentului cei mai apreciați 10 concurenți ai sezonului 16 #devis, într-un show LIVE în care telespectatorii vor decide cine câștigă marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat român din 2026”, se arată într-un comunicat de presă.

Cine sunt cei 10 concurenți

Cei 10 finaliști ai sezonului 16 ai emisiunii „Românii au talent” sunt: Iosif Mândru, Lucas Moroșan, Bianca Muntean, Alexis Stan, trupa Re-Born, Rebeca Tomescu, Eric și Eduard, Mikhail Ermakov, Albert Oprea și Antonia Voroneanu . În același timp, Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born concurează și în cursa pentru Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

Telespectatorii își vor putea susține favoriții prin SMS, de pe teritoriul României, la numărul 1444, folosind codul dedicat fiecărui concurent, sau online, din orice colț al lumii, pe voteaza.protv.ro.

Ca de obicei în acest sezon, juriul este format din Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, iar prezentatori sunt Pavel Bartoș și Smiley.