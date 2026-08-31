Finalul PNRR: Se redeschide circulația feroviară între două orașe din vestul țării, deși lucrările nu sunt gata

În 31 august se redeschide circulația feroviară între orașele Timișoara și Lugoj, iar trenurile revin după trei luni de pauză, anunță CFR Infrastructură. Cu toate acestea, lucrările pe acest sector de cale ferată vor mai continua până în 2027.

Valoarea lucrărilor este de 1,91 miliarde lei – tronsonul a fost inclus în PNRR și acum s-a terminat faza 1 a proiectului. Pentru faza 2, termenul este trimestrul III din 2027 și lucrările continuă cu bani din Programul Transport 2021-2027.

PNRR, programul de relansare postpandemică a UE, se închide oficial luni, ultima zi din august 2026.

Trenurile fac între 80 de minute și 121 de minute, în funcție de numărul de opriri și de cât de lungi sunt staționările. De la Timișoara la Lugoj sunt 59 km.

Lucrări de aproape două miliarde de lei

„Începând de astăzi, 31 august 2026, ora 16:50, circulația feroviară se redeschide pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, spune CFR Infrastructură.

Redeschiderea are loc după perioada de suspendare temporară a circulației instituită pentru executarea lucrărilor de modernizare. Închiderea tronsonului a fost programată în perioada 2 iunie – 31 august 2026, pentru a permite desfășurarea lucrărilor, mai spune CFR SA.

În cadrul acestei prime etape sunt puși în exploatare 51 km de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat, precum și aproximativ 3 km de fir pe varianta veche. Pentru asigurarea continuității circulației sunt utilizați 3 km aferenți Lotului 3, între capetele X și Y ale stației CF Timișoara Est.

Cât durează drumul cu trenul între Timișoara și Lugoj

Tronsonul Timișoara – Lugoj este parte a magistralei 100 București – Videle – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Timișoara. Pe cei 533 km multe trenuri fac peste 11 ore, din cauza numeroaselor zone cu restricții de viteză.

De la Timișoara Nord la Lugoj sunt 59 km, iar cel mai rapid tren, care nu oprește deloc pe parcurs, face o oră și 20 de minute. Pe zi sunt în total 20 de trenuri pe sens, de la patru operatori feroviari.

Acum două decenii, cele mai rapide trenuri făceau 42 de minute între Timișoara și Lugoj, arată datele din Mersul Trenurilor, consultate de HotNews.ro.

Trenurile care opresc în toate cele nouă gări de pe parcurs fac între oră și 44 minute și 2 ore și un minut, arată datele Infofer.ro.

Ce lucrări se fac între Timișoara și Lugoj

modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate;

electrificarea și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie;

modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații;

implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS;

modernizarea podurilor și podețelor;

modernizarea stațiilor, haltelor și peroanelor;

modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată și a instalațiilor de siguranță aferente;

realizarea lucrărilor necesare pentru creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h pentru trenurile de călători, acolo unde condițiile tehnice permit;

realizarea lucrărilor conexe la drumuri tehnologice, pasaje și instalațiile aferente.

Calea ferată Timișoara Est – Lugoj