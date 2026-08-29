Ziua decontului PNRR pe calea ferată: Ce se întâmplă cu tronsoanele feroviare care nu sunt încă gata și când revin trenurile pe cea mai importantă linie din vestul țării

PNRR, programul de relansare postpanedmică a UE, se închide oficial luni, ultima zi din august, însă marile șantiere feroviare care beneficiau de finanțare PNRR sunt departe de a fi terminate.

Cinci loturi de modernizare a căii ferate au prinse la finanțare prin PNRR, dar niciunul nu va fi gata până pe 31 august. Ce se întâmplă cu ele?

Soluția găsită de autorități a fost împărțirea proiectelor în două etape: ce poate fi decontat prin PNRR până la 31 august, iar restul lucrărilor continuă cu bani din Programul Transport 2021-2027.

Pe Timișoara – Lugoj lunile următoare vor veni cu deschideri, în timp ce între Cluj și Oradea situația este una mai complexă. Unul dintre tronsoane va fi gata complet cel mai devreme în 2029.

„Am reușit să atingem ținta financiară”

„Am avut o discuție cu CFR și cu constructorii de pe cele cinci loturi din PNRR – Cluj-Oradea-Episcopia Bihor și Timișoara – Lugoj. Două loturi sunt pe bani nerambursabili, și trei loturi pe împrumuturi, iar pe fiecare dintre ele am reușit să atingem ținta financiară”, a spus pentru HotNews.ro Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Pe aceste tronsoane, după ce va fi finalizată finanțarea prin PNRR se va continua cu finanțare din Programul Operațional Transport.

„Noi am lăsat un spațiu pe partea de Program Transport pentru aceste finalizări de proiecte rămase după închiderea PNRR. Avem spațiu pentru toate loturile”, explică secretarul de stat.

Pentru a nu pierde banii din PNRR s-a găsit soluția fazării proiectelor, cu o parte care să fie făcută cu fonduri PNRR, iar restul, prin Programul Operațional Transporturi.

După negocieri cu Comisia Europeană, ținta asumată prin PNRR pentru august 2026 a fost fixată la 90% execuție fizică pentru două dintre loturi (Cluj-Aghireș și Aghireș-Poieni).

La un al treilea lot ținta a fost stabilită la 70% (Aleșd – Frontieră), iar la al patrulea, la 50% (Poieni – Aleșd). Unde țintele nu vor fi îndeplinite, proiectele urmează să fie finalizate din fondurile Programului Transport 2021-2027.

Linii de cale ferata, Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Avans rapid pe Timișoara – Lugoj, mult de lucru între Cluj și Oradea

Datele CFR SA indică luna august 2026 pentru toate cele cinci loturi ca fiind termen de finalizare pentru faza 1, în timp ce faza 2 va fi gata, în funcție de stadiul lucrărilor și de complexitatea lor, între 2027 și 2029 pe cele cinci șantiere.

Cel mai bine stă lotul Timișoara – Lugoj, cu un stadiu fizic de execuție de 81%.

Pe linia Cluj – Oradea, cea mai importantă rută feroviară din vestul țării și unde trenurile nu mai circulă din ianuarie 2024, cel mai bine stă lotul Aghireș – Poieni, cu stadiu fizic de 74%, dublu față de lotul rămas cel mai în urmă: Poieni – Aleșd, unde lucrările se vor termina cel devreme în 2029.

Când revin trenurile între Cluj și Oradea

„Vor fi deschideri etapizate. De exemplu, în septembrie va fi recepția pe Timișoara – Lugoj, iar într-o primă etapă va fi o deschidere pe un fir de circulație. Apoi în următoarele săptămâni și pe al doilea. Vom face în această toamnă recepția pe Cluj – Huedin și apoi pe partea cealaltă, de la Oradea spre Aleșd”, spune secretarul de stat de la Transporturi.

Așadar, circulația trenurilor va fi posibilă pe sectoare: până la final de an pe Timișoara – Lugoj, iar la început de 2027 pe Cluj – Huedin și Oradea – Aleșd, spune oficialul de la Transportur: „Mai departe, în lunile următoare se vor deschide și alte sectoare, pentru că obiectivul nostru este să redeschidem cât de rapid circulația. Sunt mulți navetiști și este așteptare mare”.

Horațiu Cosma spune că avansul este „de peste 90%” la lucrările feroviare de tip Quick Wins. Acestea sunt intervenții rapide și punctuale pe calea ferată, fiind gândite să elimine restricțiile de viteză. Nu se reface întreaga linie, ci se intervine unde sunt mari probleme.

Tronsoanele finanțare prin PNRR

Timișoara Est – Lugoj

53,91 km – este lotul 2 din proiectul magistralei Caransebeș – Timișoara – Arad

Constructor : FCC Construccion

: FCC Construccion Contract : 1,91 miliarde lei, fără TVA

: 1,91 miliarde lei, fără TVA Stadiul fizic : 78%

: 78% Stadiul financiar: 78%

78% Termen estimat de finalizare : august 2026 pentru etapa 1 și trimestrul III in 2027 pentru etapa 2

: august 2026 pentru etapa 1 și trimestrul III in 2027 pentru etapa 2 Pentru acest lot, CFR SA a dat un update pentru data de 18 august, explicând că stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 81%.

Cele patru loturi feroviare dintre Cluj și Oradea – constructori, costuri și lucrări

Lotul 1: Cluj Napoca – Aghireș (30,41 km)

Constructor : Asocierea Railworks (formata din Aktor S.A. (Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A) (20.10.2022).

: Asocierea Railworks (formata din Aktor S.A. (Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A) (20.10.2022). Contract : 1.611.475.802,43 lei, fără TVA

: 1.611.475.802,43 lei, fără TVA Stadiul fizic : 73%

: 73% Stadiul financiar: 59%

59% Termen estimat de finalizare: august 2026 pentru etapa 1 și semestrul II in 2027 pentru etapa 2

Lotul 2: Aghireș – Poieni (36,53 km)

Constructor : Asocierea Railworks (formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A)

: Asocierea Railworks (formata din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. si Arcada Company S.A) Contract : 1.535.202.975,30 lei, fără TVA

: 1.535.202.975,30 lei, fără TVA Stadiul fizic : 74%

: 74% Stadiul financiar : 68%

: 68% Termen estimat de finalizare: august 2026 pentru etapa 1 și semestrul II din 2027 pentru etapa 2

Linia de cale ferata intre Cluj Napoca si Oradea – 4 loturi / Sursă: HotNews

Lotul 3: Poieni – Aleșd (52,74 km)

Constructor : Asocierea FCC Construccion – Gulermak – CCN.

: Asocierea FCC Construccion – Gulermak – CCN. Contract : 2.117.167.899,08 lei, fără TVA.

: 2.117.167.899,08 lei, fără TVA. Stadiul fizic: 36%

36% Stadiul financiar : 24%

: 24% Termen estimat de finalizare: august 2026 pentru etapa 1 și semestrul I din 2029 pentru etapa 2

Lotul 4: Aleșd – Frontieră (46,74 km)