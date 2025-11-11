Sari direct la conținut
Finanțare de 23 milioane dolari pentru un startup românesc destinat cabinetelor veterinare și proprietarilor de animale. Fondul AI al Google, printre investitori

Ruxandra Pui și Sebastian Gabor, fondatorii platformei Digitail. Sursă foto: StartupCafe.ro

Un startup românesc, utilizat de proprietarii de animale de companie pentru a face programări la cabinetele veterinare, a obținut o finanțare de 23 de milioane de dolari, de la mari investitori externi, printre care și Gradient, fond de investiții al Alphabet (Google), specializat în inteligență artificială.

