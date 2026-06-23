Finanțări IMM 2026: Se prelungesc înscrierile la programul de fonduri elvețiene pentru firme românești SME Eco-Tech, pe fondul cererii scăzute

Ministerul Economiei a anunțat, marți, prelungirea sesiunii de înscrieri la finanțare în cadrul programului de fonduri elvețiene SME Eco-Tech 2026, în condițiile în care bugetul total al programului, de 288 de milioane de lei, este departe de a fi epuizat, doar un număr redus de firme românești solicitând finanțarea.

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