Finanțări IMM de zeci de milioane EUR, eliminate din calendarul Programului Regional București-Ilfov

Un așteptat program de digitalizare a firmelor din București și județul Ilfov a fost diminuat cu 10 milioane EUR, iar alte trei linii de finanțare, în valoare totală de 24,5 milioane EUR, au fost anulate, conform calendarului orientativ al apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027. StartupCafe face demersuri la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru a lămuri ce se întâmplă cu banii destinați antreprenorilor români.

Vorbim despre linii de finanțare destinate IMM-urilor, din bugetul de stat și din fonduri europene, prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Schemele sunt gestionate direct de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov, în calitate de autoritate de management a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

În calendarul orientativ al apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional București-Ilfov, schema de finanțare 1.7 – Sprijin pentru transformarea digitală avansată a IMM figurează acum cu un buget total de 25 milioane EUR, din care 10 milioane EUR provin de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a UE. Restul de 15 milioane EUR sunt prevăzuți să provină de la bugetul de stat al României, regiunea București-Ilfov fiind considerată mai dezvoltată.

