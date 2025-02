Finanțele vor finaliza normele privind „taxa pe stâlp” până la finalul lunii martie, spune ministrul Barna

Elaborarea normelor privind taxa pe construcții speciale („taxa pe stâlp”) a început și fiecare sector va fi invitat la discuții pentru ca aceste norme să fie finalizate până la finele lunii martie, așa cum prevede Ordonanța privind unele măsuri fiscal-bugetare, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

„Construcțiile speciale sunt diverse. Am început activitatea. Am început elaborarea normelor, am stabilit sectoarele care vor fi tratate și vom avea dialog cu fiecare sector în parte, pentru că fiecare zonă trebuie tratată diferit”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul a exemplificat cu producția de energie, transporturi și agricultură: „în domeniul energiei, pe producție avem anumite construcții speciale, pe transport de energie avem alte tipuri de construcții speciale, stâlpii, de exemplu. Avem zona transporturilor, unde avem drumuri, căi ferate. Avem zona portuară, acolo, avem zone de platforme. Avem exploatare de gaze, de țiței, acolo avem alt tip de construcție specială. Agricultura – construcții speciale, silozuri, platforme și acolo. Deci, fiecare sector o să fie invitat la discuții și o să vorbim cu aceste companii private sau de stat pentru a finaliza normele până la sfârșitul lunii martie, așa cum prevede ordonanța”, a mai adăugat Barna.

„Nu cred că taxa pe stâlp va genera creșteri de prețuri”

Ministrul finanțelor susține că nu vor fi creșteri de prețuri în urma aplicării taxei pe stâlp, a spus Tanczos Barna intr-un interviu pentru HotNews.ro.

„Cu siguranță n-o să aibă un impact atât de mare. În niciun caz nu e impactul unei creșteri de TVA, de exemplu. Analizăm pe fiecare sector în parte și pregătim procedura de implementare, de aplicare a noului impozit pe construcții speciale”.

Tánczos Barna a mai promis că nu vor mai fi luate decizii din scurt, înainte de a se consulta cu cei cărora urmează să li se aplice, cum a fost cea legată de taxa pe stâlp, cât timp este ministru. „Dacă nu vor fi situații de forță majoră”, a adăugat el.

„Eu vă pot garanta că până sunt eu ministru, nu vom mai lua asemenea decizii, de azi pe mâine. Sper să nu fie nici situații de forță majoră, care să ne împingă în asemenea situații. Nu e o situație normală de proces decizional normal”.