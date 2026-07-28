Finlanda a închis o parte din spațiul său aerian și din traficul maritim: „Informații operaționale”

Armata finlandeză a anunțat marți că a închis o porțiune din spațiul aerian finlandez și a restricționat traficul maritim în largul coastei sudice a țării, în apropierea graniței cu Rusia, din cauza riscului ca drone rătăcite să pătrundă în zonă, transmite Reuters.

În acest an, drone militare ucrainene care vizau Rusia au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, stârnind îngrijorări că războiul din Ucraina se extinde către granițele nordice ale NATO.

Finlanda a luat aceste măsuri „pentru a ne asigura că autoritățile sunt capabile să acționeze în cazul în care dronele ar devia în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri și asigurarea siguranței persoanelor aflate în apropiere”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei.

Acesta a precizat că armata nu poate comenta sursa informațiilor privind posibila activitate a dronelor, „deoarece este vorba de informații operaționale”.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor rusești cu ajutorul dronelor cu rază lungă de acțiune.

Atât Ucraina, cât și țările NATO au acuzat Rusia că, prin război electronic, a deviat unele drone ucrainene în spațiul aerian al NATO. Moscova susține că Ucraina trimite în mod intenționat drone peste granițe.

Finlanda este țara care are cea mai mare graniță cu Rusia și care a purtat mai multe războaie cu Rusia. În același timp, țara este considerată un model printre țările europene în ceea ce privește rețeaua de adăposturi și protecția civilă.