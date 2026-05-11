Firma care apără aliații SUA de dronele iraniene spune ce țară a ajutat-o să-și perfecționeze tehnologia

Lecțiile învățate din lupta împotriva dronelor rusești de tip Shahed sunt folosite acum pentru a adapta apărarea în fața amenințărilor din Orientul Mijlociu, potrivit Business Insider.

Robin Radar, o firmă olandeză care produce sisteme de detectare a dronelor, are echipamente în Ucraina încă din 2023. Compania afirmă că a dezvoltat rapid actualizări pentru a ajuta aliații SUA, permițând detectarea dronelor de atac mai mari la distanțe mult mai mari, pe măsură ce Rusia își intensifica bombardamentele.

„Dacă nu ar fi fost Ucraina și toată munca pe care am depus-o acolo, probabil că nu am fi avut produsele pe care le avem în America de Nord”, a declarat Kristian Brost, directorul Robin Radar în SUA. Acesta a explicat că echipa sa a colectat date în timp real și a primit feedback constant din partea comandanților ucraineni.

În prezent, radarul emblematic al companiei, IRIS, este instalat în mai multe țări din Orientul Mijlociu pentru a contracara atacurile cu rachete și drone Shahed lansate de Iran.

Siete Hamminga, directorul general al Robin Radar, spune că Iranul „urmează cu adevărat exact aceleași tipare” pe care Rusia le aplică în Ucraina, calificând situația drept „un alt semnal de alarmă pentru societatea occidentală”.

Companiile occidentale din domeniul apărării fac presiuni pentru a-și asigura o prezență în Ucraina, cu scopul de a-și dobândi statutul de „testat în luptă”. Acest lucru este esențial pentru a dispune de echipamente capabile să funcționeze într-un război modern, de amploare, care necesită actualizări permanente.

Și oficialii consideră această prezență vitală. Luke Pollard, ministrul forțelor armate din Marea Britanie, a declarat anul trecut că „dacă ești o companie producătoare de drone și nu ai echipamentul tău pe linia frontului din Ucraina, ai putea la fel de bine să renunți”. Experiența de pe front a oferit companiei Robin Radar „un scop și o direcție”, dar și o „marcă de aprobare” necesară în lumea apărării.

Reprezentanții firmei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gradul de pregătire al SUA. „Există câțiva, dar foarte puțini oameni care apără patria noastră”, a spus Brost, adăugând că SUA se află probabil în urma Europei la acest capitol.

El a avertizat că dronele ar putea pune în pericol ținte variind de la stadioane până la instalații nucleare, subliniind că nu este nevoie de actori sofisticați pentru a le pune în funcțiune: „Sunt foarte îngrijorat în privința asta”.