Firma nelipsită de pe lista câștigătorilor pentru investiții MApN în infrastructura militară

Aduro SRL, o companie din București, a semnat în ultimii ani, singură sau în asociere cu alte firme, contracte de 2,5 miliarde de lei cu autorități publice. Apare constant pe lista câștigătorilor pentru investiții ale Ministerului Apărării în infrastructura militară, iar multe contracte sunt atribuite prin licitație restrânsă, adică mai întâi sunt selectate companiile care pot să participe după anumite criterii, scrie site-ul de investigații Public Record.

România este un nod cheie al flancului estic NATO, iar infrastructura pentru care Ministerul Apărării cheltuiește bani este una critică pentru alianță și pentru siguranța noastră. Lucrările contractate presupun accesul la informații sensibile despre capacitățile și planificarea militară a României, atrage atenția publicația de investigații.

O parte din contracte fac parte din programul de achiziții NATO Security Investment Programme (NSIP), prin care alianța finanțează infrastructură militară pe teritoriul statelor membre.

Public Record scrie că a identificat cinci situații în care Ministerul Apărării a limitat din start numărul de firme participante la licitații pentru infrastructură militară precum depozite de muniții, cazărmi sau puncte de tranzit pentru trupe folosind o procedură de achiziție care se numește licitație restrânsă. Adică, mai întâi a selectat companiile care pot să participe după anumite criterii. Nu doar această instituție a ales să contracteze lucrări în acest mod.

Unul din contractele semnate de ministerul Apărării cu Aduro, în urma unei licitații restrânse, este pentru construirea unei baze de staționare temporară destinată recepției și tranzitului de trupe în Tunari, lângă București. Banii vin din programul de achiziții al NATO. Prin aceeași procedură, a fost atribuit și un contract pentru modernizarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu. Aduro a câștigat, în 2022, ca liderul unei asocieri din care fac parte firmele Strabag și Bog’Art. Contractul este clasificat ca „secret de serviciu” și are o valoare de peste 1.8 miliarde de lei.

Pentru reabilitarea și extinderea unei căi de rulare din aerodromul militar Otopeni, Aduro a câștigat, tot prin licitație restrânsă, un acord-cadru de peste 56 de milioane de lei. Pentru lucrări la o cazarmă din Brașov, Aduro a mai obținut, prin aceeași procedură, aproape 200 de milioane de lei.

Pentru câteva din obiectivele de mai sus, ministerul a mai semnat alte contracte cu aceeași firmă cerând oferte.

Și lista continuă cu lucrări în infrastructura de apărare în mai multe locuri din țară, scrie Public Record.

Singurele contracte atribuite de Ministerul Apărării firmei Aduro, după o licitație publică, sunt semnate pentru renovarea unei cazărmi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Dar, și acolo, a fost unicul participant.

Cine este Aduro

Public Record scrie că foști sau actuali angajați ai Aduro au legături directe sau indirecte cu instituții ale statului.

În prezent, firma are în derulare 145 de proiecte, din care 14 sunt cu MApN. „De altfel, ADURO SRL derulează proiecte variate de infrastructură şi clienți instituționali importanți, cum ar fi: Ministerul Transporturilor, diverse unități administrative din țară (de la consilii judeţene, la primării de municipii) etc”, spun reprezentanții Aduro.

Aduro SRL a apărut în 2007 sub numele de Aduro Impex și avea sediul în satul Bărboi din Dolj. Se ocupa inițial de consultanţă pentru afaceri şi management. În 2014, a fost preluată de Mircea Gheorghe din Ghimpați, Dâmbovița. Bărbatul, în vârstă de 76 de ani, nu mai are alte afaceri active. În trecut, a fost consilier din partea PNL în Consiliul Local Răcari, dar nu mai participă la viața politică, după cum a transmis firma Aduro.

De când a fost preluată de Gheorghe, cifra de afaceri a firmei a început să crească și au apărut și contractele publice.

Ministerul Apărării nu a răspuns întrebărilor Public Record până la publicarea articolului.