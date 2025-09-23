Firme de transport ridesharing, sub un val de controale ANAF și dosare penale DNA. Sute de milioane de lei, evaziune fiscală. Angajați ai unei platforme online, condamnați

Un val de controale ANAF și dosare penale instrumentate de procurorii DNA a venit peste mai multe firme românești care fac transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing, instituțiile românești invocând scheme de evaziune fiscală care se ridică la sute de milioane de lei. Mai mult, în 2025, Tribunalul București a condamnat și doi angajați ai unei platforme online de transport alternativ, pentru mită și favorizarea infractorului.

Foto: © Amaviael | Dreamstime.com