Firme fantomă și șpăgi. Cum e întreținută evaziunea de sute de milioane de euro din ridesharing

Statul român vrea să reglementeze transportul alternativ, dar păstrează în noua lege contractele de comodat, cele care au dus la evaziune de milioane de euro, susține site-ul de investigații Snoop.

Peste 100.000 de români au ecusoane Bolt sau Uber, potrivit Autorității Rutiere Române (ARR).

Estimările vorbesc despre o cifră de afaceri de 1 miliard de euro pe an.

Mai mulți parlamentari PSD, printre care fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, sunt inițiatorii legii care ar trebui să reglementeze ridesharing-ul. Legea include în ultima ei formă comodatul, metodă care este reclamată că facilitează evaziunea.

Dosarul în urma căruia a fost arestat șeful ARR Cristian Anton, prins cu sute de mii de euro în cutii de pantofi, a pornit de la denunțul a doi șoferi care au reclamat, la DNA, că li s-a cerut o mită de 700 de euro pentru a obține atestat Uber. Anton este veriga de legătură în lanțul controlului politic, care legiferează, autorizează și culege banii din transportul alternativ.

Snoop scrie că a descoperit mai multe scheme de firme-fantomă care folosesc comodatul, prin care se evită înregistrarea mașinilor pe companie, astfel mutându-se cu ușurință flote întregi. Companiile au sedii fictive și administratori neidentificabili. Când ilegalitatea este identificată, se fondează noi firme și ciclul continuă.

Cum se împart cifrele

Ridesharing-ul sau transportul alternativ este un domeniu la modă în rândul românilor. În 2025, datele citate de ZF de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) arătau peste 100.000 de ecusoane Bolt și Uber. Mai mult decât populația unor reședințe de județ, cum ar fi Suceava sau Piatra Neamț.

Se poate ca aceeași mașină să aibă, însă, și ecuson de Bolt, și de Uber.

În acest moment, datele obținute de Snoop de la surse din domeniu arată că există 66.000 de mașini autorizate să facă transport alternativ în România. Și peste 29.000 de entități juridice autorizate pentru Uber/Bolt, din care 17.000 sunt PFA, iar restul de peste 10.000 sunt SRL-uri. În 2025 au fost aproape 90.000 de mașini autorizate.

Potrivit unor estimări realizate pentru Snoop de Alexandru Ecea, consilier financiar specializat în ridesharing, piața generează în România venituri de cel puțin un miliard de euro pe an. Calculul a fost realizat pe baza datelor statistice disponibile pentru anul 2025.

80.000 de șoferi atestați

12 curse pe zi

20 lei câștigul mediu a unei curse

300 de zile muncite pe an

Rezultatul este de 5,760 miliarde lei. Aproximativ 1,152 miliarde euro.

„Statul român fiscalizează cel mult 20%. Restul sunt fraudați”

Reporterii Snoop au vorbit cu mai mulți oameni implicați în activitatea de ridesharing. Șoferi, consilieri financiari, administratori de flote, dar și persoane care participă de patru ani la discuții la Ministerul Transporturilor, Guvern și Comisii Parlamentare pe tema stopării evaziunii fiscale din acest domeniu.

Toți susțin că statul abia dacă fiscalizează 20% din banii generați de ridesharing, un domeniu campion la evaziune fiscală în România.

„Este o industrie de un miliard de euro pe an. Din aceștia, ținând cont că 15, maxim 20% din piață lucrează prin PFA-uri, adică legal, probabil că tot pe acolo este și cifra banilor fiscalizați de către stat. Cel mai probabil 80% din banii care sunt generați de acest domeniu de activitatedispar în neant și statul nu vede nici măcar un leu de pe urma lor”, susține Rareș Dima, șofer de Uber/Bolt din Constanța.

El a renunțat să mai activeze în cadrul flotelor deținute de firme autorizate din cauza ocolirii taxelor și impozitelor și și-a înființat PFA, ca să lucreze pe cont propriu. Mai mult, a început să ofere consiliere financiară pentru alți șoferi și a pornit și o luptă împotriva firmelor care fac concurență neloială prin evaziune.

Dima a depus mai multe sesizări la DNA și ANAF, face propriile investigații și dezvăluie schemele folosite de firme ce dețin flote și le prezintă public pe Facebook.

Șeful Antifraudă a recunoscut evaziunea

„Din ce cunoaștem noi, din ce este dovedit de Antrifraudă și ANAF, în ultimii ani au fost dovedite peste 200 milioane de euro evaziune. Ce s-a întâmplat mai mult de atât, nu putem spune. Dar, atenție, aceste milioane reprezintă evaziunea doar pe ce s-au verificat, adică 10% din societățile care fac transport alternativ”, a declarat sub anonimat una din persoane implicate în discuțiile de la Ministerul Transporturilor și Guvern.

Chiar șeful Antifraudă, Tudor Rudău a recunoscut la Digi24 pe 7 octombrie, că evaziunea fiscală din ridesharing nu reprezintă o noutate. „În anul 2025 și până la această dată sunt constatate 370 milioane de lei valoarea prejudicii. Conform estimărilor noastre pot să depășească 500 de milioane de lei. Adică 100 milioane de euro”, a spus Rudău.

Declarația șefului Antifraudă a fost făcută după ce instituția pe care o conduce a prezentat rezultatul mai multor controale efectuate în acest domeniu, care s-au finalizat cu suspendarea activității a zeci de firme autorizate în transportul alternativ și cu constatarea a prejudicii de sute de milioane de euro. Continuarea pe Snoop.

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