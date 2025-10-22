Firmele de gaze, asaltate de solicitări pentru detectoare și reparații: „Pur și simplu nu am loc. Ieri am ajuns acasă la 10 noaptea”

După tragedia din Rahova, firmele specializate au primit un val de solicitări din partea celor care vor să-și instaleze senzori de gaz, să-și repare instalațiile sau doar să le verifice. Timpul de așteptare ajunge să depășească și o lună pentru o programare. Un distribuitor de gaz spune, într-un răspuns pentru HotNews, că primește cu 80% mai multe apeluri la dispecerat după ziua de vineri.

Lucrările la instalațiile de gaze din interiorul caselor sau blocurilor se fac doar de către firme autorizate ANRE. Pe site-ul autorității există o listă cu 5.700 de firme acreditate la nivel național. Dintre acestea, 917 operează în București.

HotNews.ro a luat legătura cu mai multe firme care sunt autorizate pentru astfel de lucrări, pentru a vedea când se poate obține o programare pentru verificarea instalației.

„Cam peste o săptămână – două vă putem programa. Suntem foarte aglomerați”, a răspuns reprezentantul uneia dintre firmele contactate.

„Reveniți mâine cu un telefon să vedem cum vă pot programa pentru zilele următoare”, a spus un alt instalator. După ce reporterul HotNews a insistat să obțină o programare mai rapidă, a adăugat: „Pur și simplu nu am loc. Ieri am ajuns acasă la 10 noaptea, nu sunt robot nici eu”.

Au fost întocmite liste de așteptare

Așa s-a ajuns în situația în care blocuri întregi unde s-au descoperit probleme cu instalațiile și unde distribuitorul a închis alimentarea cu gaz sunt nevoite acum să aștepte cu săptămânile până vine un specialist să le verifice.

Spre exemplu, într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei, gazul a fost oprit încă de vineri, după ce un locatar a sunat la Distrigaz. Asociația a contactat mai multe firme, dar toate au răspuns că după explozia din Rahova există un număr foarte mare de solicitări și unele au deja liste de așteptare.

Într-un alt bloc, din sectorul 6, asociația a programat pentru marți după-amiază o verificare din partea Distrigaz. Pentru că un locatar nu a dorit să deschidă ușa, reprezentantul companiei de gaze a arătat că, în acest caz, este nevoit să oprească alimentarea și că abia peste o lună vor mai fi disponibile firme care să facă verificări. La îndemnul vecinilor furioși, locatarul a deschis până la urmă ușa și angajatul Distrigaz a putut verifica instalația.

Numărul apelurilor la dispeceratul Delgaz Grid a crescut cu 80% după tragedia din Rahova

Media sesizărilor telefonice privind posibile scăpări de gaz înregistrate la dispeceratul de urgență al companiei Delgaz Grid în intervalul 17-20 octombrie a fost cu circa 80% mai mare față de intervalul 14-16 octombrie, au precizat reprezentanții companiei, la solicitarea HotNews.ro.

Delgaz Grid este distribuitorul de gaze din jumătatea de nord a țării.

De asemenea, în perioada 17-20 octombrie, media întreruperilor în alimentarea cu gaze naturale a fost de peste 3/zi. Întreruperile în alimentarea cu gaze naturale au fost necesare întrucât instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale nu prezentau siguranță în exploatare.

Delgaz subliniază că, în calitate de distribuitor, administrează, exploatează și întreține sistemul de distribuție a gazelor naturale compus din conducte și branșamente stradale, echipamente de măsurare și reglare a presiunii gazelor naturale.

Conform normelor legislative în vigoare, responsabilitatea întreținerii și remedierii defecțiunilor la instalațiile din case sau din blocuri aparține proprietarului locuinței, respectiv asociațiilor de proprietari.

În ce condiții este oprită alimentarea cu gaze într-un imobil

Ca procedură, în cazul în care dispeceratul de urgență al companiei este sesizat cu privire la posibile scăpări de gaz, o echipă Delgaz Grid se deplasează la fața locului pentru a verifica dacă situația semnalată se confirmă. În cazul în care sunt scurgeri de gaze, alimentarea cu gaze se sistează, pentru siguranța locatarilor.

Administratorul imobilului în cauză, dacă sunt scăpări de gaz pe instalația comună, sau consumatorul a cărui instalație interioară prezintă disfuncționalități este anunțat că îi revine responsabilitatea remedierii defecțiunii prin intermediul unei firme autorizate de către ANRE, astfel încât, ulterior, Delgaz Grid să poată relua alimentarea cu gaze naturale în condiții de siguranță.

Reprezentanții Delgaz mai spun că nu percep nicio taxă pentru serviciile aferente sistării/reluării alimentării cu gaze naturale.

Reluarea alimentării cu gaze naturale de către operatorul de distribuție se face în baza fișei de evidență a lucrărilor de revizie completată de către firma autorizată ANRE prin care se confirmă că instalația îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, firma fiind responsabilă de lucrările efectuate.