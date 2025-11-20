Fiscul îl dă în judecată pe Klaus Iohannis pentru una dintre casele din Sibiu

ANAF a anunțat joi că deschide acțiune la Tribunalul Sibiu împotriva lui Klaus Iohannis pentu datorii către stat din chiriile încasate de fostul președinte pentru unul din imobilele deținute în Sibiu. Fiscul cere sechestru pe bunuri ale fostului șef de stat, pentru o datorie de aproape 5 milioane de lei.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”, se arată într-un comunicat de joi al ANAF.

Potrivit instituției, acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor „pentru recunoașterea dreptului de proprietate a statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”.

„Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite statului”, mai arată ANAF.

Klaus Iohannis, datorii de milioane de lei la stat

Agenția Națională de Administrare Fiscală l-a notificat în luna august pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru unul din imobilele din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv în instanță.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro.



Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis. Astfel, în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

ANAF le-a trimis acum o somație de plată legală, care se ridică la 4,7 milioane lei, cu tot cu penalități și dobânzi.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, de pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.

Litigiul asupra căruia s-a pronunțat Înalta Curte în septembrie anul trecut a fost deschis de Rodica Baștea, o prietenă din Miami a familiei Iohannis, care a cerut anularea unui certificat din 2008 prin care statul român a fost declarat moștenitorul legal al imobilului din Gheorghe Magheru 35.

Între 1999 și 2008, imobilul din strada Gheorghe Magheru 35 le-a aparținut lui Ioan Baștea, soțul femeii, decedat între timp, Georgetei Lăzurcă, soacra președintelui, și lui Carmen Iohannis, soția acestuia.